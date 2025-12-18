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ŠIROM SARAJEVA

Noć kina privukla više od 4.000 posjetilaca

Ova je manifestacija osmišljena po uzoru na francuski praznik filma

Noć kina. Press služba

A. P.

18.12.2025

Ovogodišnja Noć kina privukla je više od 4000 posjetilaca. Noć kina, uz besplatan ulaz u sedam kina u Sarajevu, petu godinu za redom održana je u organizaciji Sarajeva grada filma UNESCO-a i Grada Sarajeva, a partner projekta je UNIQA osiguranje.

Na Noć kina, 16. decembra, od 17 sati do ponoći besplatan ulaz na filmove bio je u kinima: Cineplexx, CineStar, Dom kulture Ilidža – Kino Igman, Free kino Valter, kino Meeting Point, Kinoteka BiH i Kvartovsko kino Grbavica, a na projekcijama filmova za sve generacije bilo je više od 4000 gledatelja.

Sarajevo grad filma UNESCO-a organizuje Noć kina simbolično u vrijeme kada su braća Lumière održala prvu kino projekciju na svijetu, 1895. godine u Parizu. Ova je manifestacija osmišljena po uzoru na francuski praznik filma - La Fête du Cinéma, koji se u Francuskoj održava već gotovo 40 godina, željno se iščekuje i okuplja veliki broj posjetitelja.

Događaj se već tradicionalno iščekuje i održava i u Sarajevu, gradu koji je zvanično proglašen gradom filma UNESCO-a 2019. godine. Kao ponosni član globalne UNESCO Mreže kreativnih gradova, Grad Sarajevo kroz kreativnu oblast filma nastoji ponuditi bogate i raznovrsne kulturne i filmske sadržaje dostupne svim građanima i posjetiteljima Sarajeva, podržavajući održavanje događaja kao što je Noć kina.

I ove godine u Noći kina zajedno smo slavili filmsku umjetnost i bogatstvo domaće, regionalne i svjetske kinematografije, navode organizatori. 

# FILM
# KINO
# SARAJEVO
# NOĆ KINA
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