Noć kina privukla više od 4.000 posjetilaca

Ovogodišnja Noć kina privukla je više od 4000 posjetilaca. Noć kina, uz besplatan ulaz u sedam kina u Sarajevu, petu godinu za redom održana je u organizaciji Sarajeva grada filma UNESCO-a i Grada Sarajeva, a partner projekta je UNIQA osiguranje.

Na Noć kina, 16. decembra, od 17 sati do ponoći besplatan ulaz na filmove bio je u kinima: Cineplexx, CineStar, Dom kulture Ilidža – Kino Igman, Free kino Valter, kino Meeting Point, Kinoteka BiH i Kvartovsko kino Grbavica, a na projekcijama filmova za sve generacije bilo je više od 4000 gledatelja.

Sarajevo grad filma UNESCO-a organizuje Noć kina simbolično u vrijeme kada su braća Lumière održala prvu kino projekciju na svijetu, 1895. godine u Parizu. Ova je manifestacija osmišljena po uzoru na francuski praznik filma - La Fête du Cinéma, koji se u Francuskoj održava već gotovo 40 godina, željno se iščekuje i okuplja veliki broj posjetitelja.

Događaj se već tradicionalno iščekuje i održava i u Sarajevu, gradu koji je zvanično proglašen gradom filma UNESCO-a 2019. godine. Kao ponosni član globalne UNESCO Mreže kreativnih gradova, Grad Sarajevo kroz kreativnu oblast filma nastoji ponuditi bogate i raznovrsne kulturne i filmske sadržaje dostupne svim građanima i posjetiteljima Sarajeva, podržavajući održavanje događaja kao što je Noć kina.