U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras balet „Krcko Oraščić“

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, upriličit će balet u dva čina “Krcko Oraščić” kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog, a prema motivima bajke E. T. A. Hofmana (Hoﬀmann) i adaptaciji A. Dumasa.

Libreto potpisuje Marius Petipa, a koreograﬁju i režiju Konstantin Kostjukov. Pod dirigentskom palicom Samre Gulamović članove ansambla Baleta NPS-a prati Sarajevska ﬁlharmonija.

Na daskama Kamernog teatra 55 večeras, u 20.00 sati, bit će prikazana drama “Malograđanska svadba” Bertolta Brehta (Brecht).

Reditelj je Paolo Mađeli (Magelli), a uloge tumače: Ermin Bravo, Gordana Boban, Tatjana Šojić, Sabit Sejdinović, Maja Izetbegović, Dina Mušanović, Muhamed Hadžović, Amar Selimović i Davor Golubović.