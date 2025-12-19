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DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras balet „Krcko Oraščić“

Kamerni teatar 55 prikazuje dramu “Malograđanska svadba”

Scena iz baleta. Nps.ba

I. P.

19.12.2025

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, upriličit će balet u dva čina “Krcko Oraščić” kompozitora Petra Iljiča Čajkovskog, a prema motivima bajke E. T. A. Hofmana (Hoﬀmann) i adaptaciji A. Dumasa.

Libreto potpisuje Marius Petipa, a koreograﬁju i režiju Konstantin Kostjukov. Pod dirigentskom palicom Samre Gulamović članove ansambla Baleta NPS-a prati Sarajevska ﬁlharmonija.

Na daskama Kamernog teatra 55 večeras, u 20.00 sati, bit će prikazana drama “Malograđanska svadba” Bertolta Brehta (Brecht).

Reditelj je Paolo Mađeli (Magelli), a uloge tumače: Ermin Bravo, Gordana Boban, Tatjana Šojić, Sabit Sejdinović, Maja Izetbegović, Dina Mušanović, Muhamed Hadžović, Amar Selimović i Davor Golubović.

# BALET
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
# MALOGRAĐANSKA SVADBA
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