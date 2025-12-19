Premijera muzičkog performansa RedCabaret: Priča o ljubavu, nadi i sreći

Multimedijalni centar kulture CZK organizira muzički performans RedCabaret koji će premijerno biti izveden 20. i 21. decembra u 20 sati u prostorijama Centra u Sarajevu. Uz klavirsku pratnju dirigenta i pijaniste Bakira Samardžića pet solistica kabarea među kojima su Melisa Hajrulahović Tomić, Hana Zrno, Irma Mulić, Sara Vojičić i Alma Ferović Fazlić, izvest će neke od velikih svjetskih hitova poput “Let is snow”, “Mr. Sandman”, “Dancing queen” i drugih.

Muzička rediteljica kabarea Alma Ferović-Fazlić kaže da nakon višegodišnjih izvedbi kabarea "Mjuzikl novog svijeta", "Nowadays”, "Ženske priče" i "At the Ballet", peti "RedCabaret" donosi priču o ljubavi, nezgodama, sreći, nadi i onoj romantičnoj energiji koja uvijek lebdi nad decembrom.

Ona izražava zadovoljstvo i profesionalnu radost što se kroz RedCabaret obilježava pet godina postojanja ove muzičko -scenske forme, kao i 17 godina kontinuiranog razvoja muzičkog teatra u Bosni i Hercegovini, koji je nakon ratnih godina 2013. godine i počeo upravo kroz produkcije iMTM-a.

- Ovaj projekat za mene predstavlja prirodan nastavak dugogodišnjeg rada na afirmaciji muzičkog teatra, kao važnog i ravnopravnog dijela savremene scenske umjetnosti u našoj zemlji. Drago mi je vidjeti da je u zadnje vrijeme i sve više mladih kolega zaljubljeno u muzički teatar općenito, a mnogi su svoje prve profesionalne korake i napravili upravo kroz iMTM mjuzikle ili tokom mog pedagoškog rada na Muzičkoj akademiji i danas Akademiji scenskih umjetnosti UNSA, gdje predajem kao docentica na predmetu Glas. Njihova aktivna prisutnost na sceni potvrđuje da se ulaganje u edukaciju i dugoročan rad s mladim umjetnicima isplatio, što je od samog početka i bila moja osnovna motivacija - kazala je Ferović-Fazlić.

Ona je rekla da je po povratku iz Londona, gdje se profesionalno obrazovala i ostvarila u oblasti muzičkog teatra, imala želju da stečeno znanje i iskustvo prenese u Sarajevo, kako bismo i mi u BiH njegovali ovu umjetničku oblast.

- Sretna sam da i profesionalni teatri i moje kolege svako na svoj način doprinose afirmiranju ove forme, što govori o tome da muzički teatar u BiH ima kontinuitet, publiku i novu generaciju umjetnika i stvaralaca - smatra Ferović-Fazlić.

Ona je kazala da RedCabaret publici donosi pažljivo odabrani repertoar, sastavljen od najljepših ali i najtežih dueta i terceta iz svjetske literature muzičkog teatra, ali i pjesama koje prizivaju praznični duh, emociju zajedništva i intimnu atmosferu kabarea.

- Nakon izvedbe prelazimo u RedRoom kabaretski prostor iMTMa gdje samo za ovu priliku spremamo i jedno malo iznenađenje za našu publiku, muzički live act, kao i jednu instrumentalnu poslasticu tokom izvedbe, kojoj se sigurno niko ne nada. Uvijek težimo ka originalnim rješenjima i modernim formama igranja, tako da u narednim mjesecima RedKabare će ići korak dalje i u veće prostore, sa više muzičara, kako bi ga pogledao i veći broj ljudi, budući da samo za prva dva igranja u Multimedijalnom centru kulture rasprodani. Najveće hvala ide našoj vjernoj publici koja je uz iMTM sve ove godine, kao i svim mojim dragim kolegicama i kolegama, a posebno izvođačima na sceni, koji su svoje srce ostavili u ukupno 11 do sada realiziranih iMTM produkcija muzičkog teatra - kazala je u razgovoru za Fenu Alma Ferović-Fazlić povodom premijere performansa RedCabaret.