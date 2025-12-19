Otvorena tradicionalna Božićna izložba "Annale 2025" u Sarajevu

Izložba, koja već dugi niz godina predstavlja važan kulturni događaj u Sarajevu, pruža jedinstven spoj svjetla, stvaralaštva i duhovnosti. Posjetitelji imaju priliku razgledati 45 umjetničkih djela nastalih različitim pristupima i tehnikama, koja prenose poruke nade, ljudske topline, zajedništva i trajnih vrijednosti.

U Galeriji samostana sv. Ante na Bistriku otvorena je tradicionalna Božićna izložba članova Udruge likovnih umjetnika HKD Napredak pod nazivom “Annale 2025”.

Izložba je postavljena uoči Božića, najradosnijeg kršćanskog blagdana, s namjerom da umjetnost pozove na izgradnju mira i promicanje dobra.

Među izloženim radovima, posjetitelji mogu vidjeti raznolike pristupe umjetnosti, od modernističkih interpretacija mlađih autora, pa do realističkih prikaza ljepote svijeta od strane iskusnijih umjetnika. Korištene su različite tehnike, uključujući ulje na platnu, akrilik, grafike i kolaž.

- Izložba “Annale 2025” bit će otvorena do kraja prosinca, a svi zainteresirani imaju priliku posjetiti Galeriju samostana sv. Ante na Bistriku i uživati u ovom jedinstvenom kulturnom događaju koji spaja umjetnost i duhovnost u najljepšim trenucima božićnog vremena - saopćeno je iz HKD Napredak.