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SARAJEVO

Izdata građevinska dozvola za restauraciju Historijskog muzeja BiH

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proglasila je objekat Historijskog muzeja 2012. godine nacionalnim spomenikom BiH

Izdata građevinska dozvola za restauraciju Historijskog muzeja BiH. ONS

FENA

19.12.2025

Izdata je građevinska dozvola za restauraciju Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, nacionalnog spomenika BiH i jedne od sedam ustanova kulture od posebnog značaja za državu.

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH proglasila je objekat Historijskog muzeja 2012. godine nacionalnim spomenikom BiH. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i opsade Sarajeva pretrpio je znatna oštećenja, a u prethodnom periodu realizovane su parcijalne sanacije s ciljem očuvanja ovog vrijednog kulturnog dobra.

Općina Novo Sarajevo je u saradnji sa UNDP-jem osigurala Glavni projekat restauracije, dok je Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo obezbijedilo sredstva za izvođenje radova.

Projektom je predviđena sanacija i restauracija krova i fasade Historijskog muzeja BiH, a bit će sanirano i ulazno stepenište, čime se stvaraju uslovi za dugoročnu zaštitu i funkcionalno unapređenje objekta.

Izdavanje građevinske dozvole predstavlja ključni korak u obnovi ovog kulturnog objekta i potvrđuje opredijeljenost Općine Novo Sarajevo i Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo da se očuva i unaprijedi kulturno-historijska baština Bosne i Hercegovine, saopćeno je iz Općine Novo Sarajevo.

# OPĆINA NOVO SARAJEVO
# HISTORIJSKI MUZEJ BIH
# SARAJEVO
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