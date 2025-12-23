SARTR ispunjen blagdanskom toplinom: Održan Božićni koncert "Mir i ljubav"

Na sceni Sarajevskog ratnog teatra SARTR u organizaciji Udruženja za očuvanje i promociju kulture i tradicije "Sevdah Salon Balkan", održan je drugi po redu Innsbruck Sarajevu Božićni koncert "Mir i ljubav“, koji je publici donio večer ispunjenu emocijom, umjetničkom izvrsnošću i snažnom porukom zajedništva.

Koncert realiziran uz podršku Grada Sarajeva i Grada Innsbrucka, još jednom je potvrdio značaj kulturne saradnje i prijateljskih veza između ova dva grada. Program je obuhvatio pažljivo odabrana djela – od tradicionalnih božićnih napjeva i narodnih pjesama do svjetski poznatih blagdanskih klasika. Publika je imala priliku uživati u nastupima maestra Ede Krilića, profesorica i instrumentalistica Emine Smolović, Dine Krilić i Ane-Marije Pilj i vokalnim izvedbama Ene Nižić, Nejre Gorušanin i Asije Sokolović, te izvedbama Vokalne grupe "Corona" pod umjetničkim rukovodstvom dirigentice Tijane Vignjević.

Dio programa, koji je vodila Vanja Semić, bio je posvećen književnosti i scenskom čitanju tekstova o Božiću, što je na sceni interpretirala glumica Emina Muftić. Poseban trenutak večeri bilo je izvođenje pjesme "Tiha noć“ u prevodu Dine Krilić, koja će uskoro biti snimljena na našem jeziku.