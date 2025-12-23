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POSEBAN DOGAĐAJ

SARTR ispunjen blagdanskom toplinom: Održan Božićni koncert "Mir i ljubav"

Praznici, osim što treba da šire mir i ljubav, sve nas spajaju, rekao je Puharić

SARTR - Avaz
Dnevni avaz
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Dnevni avaz
A. P.

23.12.2025

Na sceni Sarajevskog ratnog teatra SARTR u organizaciji Udruženja za očuvanje i promociju kulture i tradicije "Sevdah Salon Balkan", održan je drugi po redu Innsbruck Sarajevu Božićni koncert "Mir i ljubav“, koji je publici donio večer ispunjenu emocijom, umjetničkom izvrsnošću i snažnom porukom zajedništva.

Koncert realiziran uz podršku Grada Sarajeva i Grada Innsbrucka, još jednom je potvrdio značaj kulturne saradnje i prijateljskih veza između ova dva grada. Program je obuhvatio pažljivo odabrana djela – od tradicionalnih božićnih napjeva i narodnih pjesama do svjetski poznatih blagdanskih klasika. Publika je imala priliku uživati u nastupima maestra Ede Krilića, profesorica i instrumentalistica Emine Smolović, Dine Krilić i Ane-Marije Pilj i vokalnim izvedbama Ene Nižić, Nejre Gorušanin i Asije Sokolović, te izvedbama Vokalne grupe "Corona" pod umjetničkim rukovodstvom dirigentice Tijane Vignjević.

Dio programa, koji je vodila Vanja Semić, bio je posvećen književnosti i scenskom čitanju tekstova o Božiću, što je na sceni interpretirala glumica Emina Muftić. Poseban trenutak večeri bilo je izvođenje pjesme "Tiha noć“ u prevodu Dine Krilić, koja će uskoro biti snimljena na našem jeziku.

- Velika nam je radost da kao Udruženje imamo priliku oživljavati i učvršćivati partnerske veze Sarajeva i Innsbrucka, dva grada koja su vrlo slična. Željeli smo da ovim koncertom podsjetimo na istinske vrijednosti koje kršćanski blagdan nosi u sebi, na ljubav, vjeru i nadu i da nas taj duh objedini bez obzira na vjeru i pripadnost - istakla je Dina Krilić, potpredsjednica Udruženja "Sevdah Salon Balkan“.

Božićni koncert "Mir i ljubav“ još jednom je potvrdio da muzika i umjetnost imaju snagu da povezuju ljude, gradove i kulture, stvarajući prostor susreta, razumijevanja i blagdanske topline.

- Praznici, osim što treba da šire mir i ljubav, sve nas spajaju. Spajaju nas večeras i s Innsbruckom i mislim da je to i najljepši način spajanja ljudi, gradova i država upravo kroz mir, ljubav i zajedničko slavlje. Koristim priliku da zahvalim organizatorima na divnoj večeri i da vam poželim svima Čestit Božić, sretnu Novu godinu i Srećan Božić svima koji slave - rekao je Predrag Puharić, zamjenik gradonačelnika Sarajeva, koji je i ove godine prisustvovao bogatoj kulturnoj večeri posvećenoj najvećem katoličkom blagdanu Božiću. 

# BOŽIĆ
# SARTR
# KONCERT
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