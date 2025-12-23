Predstavljena fotomonografija "Bosna i Hercegovina iz drugačije perspektive" Predraga Vučkovića

Predrag Vučković je međunarodno priznati fotograf i vizuelni autor, a kroz ovaj projekat donosi autentičnu, savremenu i emotivnu fotografsku interpretaciju cijele Bosne i Hercegovine, oslobođenu klišea i površnih prikaza. Kroz pažljivo odabrane motive, knjiga povezuje prirodne ljepote, bogato kulturno-historijsko naslijeđe i savremeni urbani identitet zemlje, nudeći snažnu vizuelnu naraciju o prostoru, identitetu i emociji Bosne i Hercegovine.

Luksuzna fotomonografija "Bosna i Hercegovina iz drugačije perspektive" autora Predraga Vučkovića predstavljena je u sarajevskoj Vijećnici kao projekt koji se već sada prepoznaje kao jedan od najznačajnijih kulturno-kreativnih projekata Bosne i Hercegovine u posljednjih deset godina.

Tokom promocije, autor je prisutnima predstavio i svoj profesionalni put, svjetske uspjehe i brojne međunarodne projekte i avanture kroz koje je prolazio, a koji su ga, kao autora i vizuelnog pripovjedača, doveli do realizacije ove knjige.

Istaknuto je da je "Bosna i Hercegovina iz drugačije perspektive" četvrta knjiga u njegovom autorskom nizu, nakon izdanja "Crna Gora iz drugačije perspektive" i "Srbija iz drugačije perspektive", čime je dodatno potvrđen kontinuitet, autentičnost i međunarodni karakter njegovog rada.

Fotomonografija je realizovana kao luksuzno dvojezično izdanje na bosanskom i engleskom jeziku, uz najviše standarde dizajna, štampe i produkcije. Osmišljena je ne samo kao vrhunsko umjetničko djelo, već i kao trajni promotivni i protokolarni materijal, namijenjen domaćoj i međunarodnoj publici, institucijama i partnerima s ciljem dugoročnog pozicioniranja Bosne i Hercegovine kao kulturno, turistički i vizuelno prepoznatljive destinacije.

Knjiga "Bosna i Hercegovina iz drugačije perspektive" dostupna je za narudžbu putem zvanične web stranice www.thebhbook.com, koja je aktivirana odmah nakon završetka promocije, čime je ovaj projekat otvoren široj domaćoj i međunarodnoj publici.