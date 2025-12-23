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Topla priča o prijateljstvu i inkluziji: Objavljen trailer za dječiji film "Glavonja"

Priča o desetogodišnjoj Alisi i njenom starijem bratu Milanu koji svijet doživljava drugačije od ostalih

Scena iz filma. Instagram

A. P.

23.12.2025

Objavljen je trailer za novi igrani film za djecu "Glavonja", koji u kina širom regije stiže 19. februara. Riječ je o čudesnoj i duhovitoj dječjoj filmskoj avanturi čiju režiju potpisuju Marina Andree Škop i Vanda Raýmanova.

"Glavonja" kroz uzbudljivu priču promovira vrijednosti inkluzije, prihvaćanja različitosti, zajedništva i prijateljstva. "Glavonja" je priča o desetogodišnjoj Alisi i njenom starijem bratu Milanu koji svijet doživljava drugačije od ostalih. U društvu trojice dječaka detektiva kreću u potragu za tajanstveno nestalim roditeljima, te upadaju u nadrealnu pustolovinu u kojoj će se zbližiti i postati nerazdvojna družina. Upravo Milanova jedinstvena perspektiva postaje neočekivani ključ razotkrivanja misterije. 

Talentiranu skupinu iznimno mladih glumaca predvode Marta Mihanović u ulozi Alise, Maks Kleončić u ulozi Milana, te Mark Spiridonović, Martin Pišlar i Andrija Lamot u ulogama malih detektiva. Uloge odraslih likova tumače slovenski glumci Ajda Smrekar i Matej Puc, hrvatski glumci Judita Franković Brdar, Borko Perić, Snježana Sinovčić, Dražen Čuček, Slavko Sobin i Željko Duvnjak te slovački glumci Csongor Cassai i Gabriela Dzuríková.

Ovim projektom redateljice Marina Andree Škop i Vanda Raýmanová, kroz formu dječje krimi-komedije, na izuzetno protočan i suptilan način progovaraju o temi neurorazličitosti i inkluzije, ali i tematiziraju predrasude koje društvo i institucije još uvijek gaje prema djeci u neurodivergentnom spektru. 

- Želja nam je bila ovako otkačenim i stiliziranim filmom zasijati sjeme empatije i razumijevanja u glavama naših mladih gledatelja te im pružiti nezaboravno filmsko iskustvo uz koje će se smijati i strijepiti, ali i intuitivno shvatiti koliko mogu naučiti od onih koji su 'drugačiji - izjavila je Marina Andree Škop, filmska autorica porijeklom iz BiH koja svoju međunarodnu karijeru ostvaruje na polju kinematografije za djecu.

"Glavonja" je film namijenjen gledateljima nižih razreda osnovne škole, a prati ga i projekt razvoja filmske i medijske pismenosti s bogatom metodičkom pripremom za obrazovne ustanove.

Film se ističe svojom likovnošću, koloritom i stiliziranim vizualnim stilom, za što su najzaslužniji direktor fotografije Tomislav Sutlar, scenograf Stefano Katunar, kostimografkinja Zorana Meić te supervizor animacije i VFX-a Michal Struss.

Uz hrvatsku produkciju PomPom Film, "Glavonja" je nastao u koprodukciji produkcijskih kuća iz četiri zemlje - Objectif (Slovačka), Senca Studio (Slovenija), Air Productions (Latvija) te This and That Productions, 247HUB i Spotlight Production (Srbija), kojima su se pridružili Slovačka televizija i radio te Radiotelevizija Slovenija.

Producenti filma su Marina Andree Škop, Tibor Keser i Vanda Raýmanová, a koproducenti Ida Weiss, Antra Gaile, Līga Gaisa, Snežana van Houwelingen, Goran Stanković, Nemanja Cipranić, Igor Vranjković i Đorđe Đukanović. Film su podržali Hrvatski audiovizualni centar, Audiovizualni fond Slovačke, Nacionalni filmski centar Latvije, Slovenski filmski centar, Hrvatska radiotelevizija, Kreativna Europa MEDIA, Filmski studio Viba film i drugi.

Film dolazi u kina 19. februara 2026., a distributer za Bosnu i Hercegovinu je Blitz F.V.D. 

# DJECA
# FILM
# GLAVONJA
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