Između prošlosti i neizvjesne budućnosti: Otvorena izložba "Društvo na aparatima - 80 godina BHRT-a"

Izložba “Društvo na aparatima - 80 godina BHRT-a” večeras je otvorena u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine.

Riječ je o najznačajnijoj izložbi posvećenoj Radioteleviziji Bosne i Hercegovine u godini u kojoj ovaj javni servis obilježava osam decenija postojanja, ali se istovremeno suočava s možda najvećim izazovima u svom dosadašnjem radu. Program otvaranja upotpunio je orkestar Muzičke produkcije BHRT-a, dok je događaj iz Historijskog muzeja BiH uživo prenošen na programima BHRT-a.

– Arhiva radio-televizijskog servisa, kada nam se otvorila, zapravo je najveći izazov bio na koji način joj pristupiti, koje materijale odabrati, a da ispričamo priču. Ispričali smo je na muzejski način, dakle ona nije samo izložba o ljudima iz ove kuće, iako je posvećena njoj, nije samo o programima koji su nastali, nego o društvu koje je pratilo i živjelo to vrijeme – rekla je za BHRT Elma Hašimbegović, autorica izložbe i direktorica Historijskog muzeja BiH, uoči njenog otvaranja.

Kao rezultat višemjesečnog rada i saradnje, izložba donosi pažljivo odabrane predmete, dokumente i zapise iz bogate radijske i televizijske arhive BHRT-a. Publika ima priliku vidjeti originalne fotografije, tonske zapise, video-materijale i druge artefakte koji svjedoče o razvoju javnog servisa i njegovoj dubokoj povezanosti s društvom u kojem je djelovao – od početaka radijskog emitovanja, preko Televizije Sarajevo, do savremenog BHRT-a.

Kroz predstavljene materijale, izložba ne govori samo o programima i tehnologiji, već i o svakodnevnim navikama, ukusima, znanju i vrijednostima koje su se decenijama oblikovale uz radio i televiziju, o glasovima i slikama koji su postali dio kolektivnog pamćenja bosanskohercegovačkog društva.

U godini obilježavanja 80 godina postojanja BHRT-a, ali i u trenutku ozbiljnih izazova za institucije kulture, ovakav projekt predstavlja važan doprinos očuvanju i razumijevanju naslijeđa Bosne i Hercegovine.