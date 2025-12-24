Specijalna projekcija filma "Bosanski vitez" u Narodnom pozorištu Mostar

U Narodnom pozorištu (NP) u Mostaru u petak, 26. decembra, s početkom u 19 sati bit će upriličena specijalna projekcija novog dokumentarnog filma "Bosanski vitez“, producenta Adnana Ćuhare i reditelja Tarika Hodžića.

Film "Bosanski vitez“, koji je sniman punih šest godina u čak deset država i na tri kontinenta, od samog nastanka izazvao je veliku pažnju bh. javnosti, a sve je kulminiralo svjetskom premijerom na Sarajevo Film Festivalu gdje je imao nekoliko projekcija i gotovo 4.000 gledatelja te bio jedan od naslova za koji se tražila karta više, saopćili su iz Narodnog pozorišta Mostar.

"Bosanski vitez" na bajkovit i vizuelno romantičan način istražuje porijeklo Bosanaca kroz istraživačku priču hrabrog borca Armije BiH Seada Delića.

Radnja filma veže se za period rata u BiH kada je Sead Delić pobjegao na slobodnu teritoriju Srebrenice, gdje se pridružio vojsci i 1995. godine preživio genocid. Nakon rata on se odselio u Ameriku i ispunio dječački san da postane vozač kamiona.

Uprkos činjenici da je izgradio novi život, prošlost nastavlja da ga proganja. U potrazi za odgovorima o vlastitom identitetu, uranja u historiju srednjovjekovne Bosne, posjećuje tvrđave, gradove i stećke te kreće u epsku potragu za historijom, kulturnim i civilizacijskim nasljeđem Bosne i Bosanaca po Evropi i svijetu.

Film je nastao u koprodukciji Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a producirali su ga Prime Time, Concept Media, te koprodukciju Federalna televizija, La Terra Nostra i BH Telecom, uz podršku Fondacije za kinematografiju te HAVC-a.

Projekciji u Mostaru prisustvovat će reditelj Tarik Hodžić i producent Adnan Ćuhara.

Ulaz je slobodan, uz obavezno prethodno preuzimanje ulaznica na blagajni Narodnog pozorišta.