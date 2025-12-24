Potpisan Memorandum o saradnji AP "Neretva" i Srednje škole Konjic

Na sceni Društvenog doma u Konjicu u srijedu je potpisan memorandum o saradnji između Amaterskog pozorišta (AP) "Neretva“ Konjic i Javne ustanove "Srednja škola“ Konjic, u povodu održavanja 24. festivala srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Bosne i Hercegovine, koji će biti upriličen u aprilu 2026. godine.

Potpisivanje ovog memoranduma za učenike znači besplatno gledanje festivalskih predstava, mogućnost volontiranja, te druge pogodnosti. Na taj način učenicima se omogućava da kroz neposredan kontakt s teatarskom umjetnošću i gledanje predstava različitih žanrova i stilova, obogate svoje obrazovno iskustvo i razvijaju svijest o važnosti kulture i umjetnosti u svakodnevnom životu, saopćili su iz AP "Neretva".

- Smatramo da je uz druge lokalne aktere, naša odgovornost kao jedinog pozorišta u Konjicu raditi na podsticanju mladih na aktivno učešće u kulturnim aktivnostima i događajima u zajednici. Kultura pripada svima i ne smije biti organičena na naše članove koji već aktivno rade i učestvuju u radu na predstavama i zbog toga otvaramo svoja vrata tokom cijele školske godine i otvaramo mogućnost za realizaciju zajedničkih aktivnosti koje će u konačnici doprinijeti kulturnom uzdizanju mladih. Nadamo se da ćemo uz rukovodstvo Srednje škole Konjic napraviti značajan pomak i zaintersovati mlade za kulturu i umjetnost - istaknula je predsjednica AP "Neretva“ Konjic Ena Osmanović.

Saradnja će se, u cilju unapređenja kulturno-obrazovnog razvoja učenika i podsticanja mladih na aktivno učešće u kulturnom životu zajednice, razvoja estetskih i umjetničkih vrijednosti te jačanja veze između nastavnih sadržaja i praktičnih kulturnih iskustava, odvijati tokom cijele školske godine.

- U školi smo prepoznali neformalno obrazovanje kao bitan segment razvoja naših učenika. Nastojimo ih uključiti u projekte, volontiranje i humanitarne akcije kako bi razvili socijalne kompetencije. Komunikacijske vještine će u budućnosti biti među najznačajnijim za njihovo zaposlenje i život, stoga nam je izuzetno drago što im na ovaj način pružamo dodatno obrazovanje - navela je direktorica JU "Srednja škola" Konjic Enisa Karkelja.