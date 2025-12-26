Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U SARTR-u večeras drama “Stotinu malih smrti”

Predstava se bavi temama poput sjećanja, zaborava, emocija, smrti…

Scena iz drame. Sartr.ba

I. P.

26.12.2025

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00, prikazuje dramu “Stotinu malih smrti” nastalu prema proznim djelima Semezdina Mehmedinovića – "Memed, crvena bandana i pahuljica", "Ovo vrijeme sada", "Autoportret s torbom" i "Sarajevo Blues", u dramatizaciji Olge Dimitrijević i Jovane Tomić.

Rediteljica je Jovana Tomić, a uloge tumače: Amila Terzimehić, Sead Pandur i Kemal Rizvanović.

Književnik Semezdin Mehmedinović ističe da je predstava sačuvala sve osnovne teme kojima se on opsesivno bavi, poput sjećanja, zaborava, emocija, smrti i vremena.

# DRAMA
# SARTR
# SEMEZDIN MEHMEDINOVIĆ
# KULTURA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.