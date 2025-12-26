U SARTR-u večeras drama “Stotinu malih smrti”

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00, prikazuje dramu “Stotinu malih smrti” nastalu prema proznim djelima Semezdina Mehmedinovića – "Memed, crvena bandana i pahuljica", "Ovo vrijeme sada", "Autoportret s torbom" i "Sarajevo Blues", u dramatizaciji Olge Dimitrijević i Jovane Tomić.

Rediteljica je Jovana Tomić, a uloge tumače: Amila Terzimehić, Sead Pandur i Kemal Rizvanović.

Književnik Semezdin Mehmedinović ističe da je predstava sačuvala sve osnovne teme kojima se on opsesivno bavi, poput sjećanja, zaborava, emocija, smrti i vremena.