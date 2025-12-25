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DOBITNIK POVELJE

Bihać se oprostio od Stipe Hamulke, istaknutog prosvjetnog radnika i slikara

Smrt Stipe Hamulke predstavlja veliki gubitak za lokalnu zajednicu i kulturni život Bihaća

Stipe Hamulka. Fena

FENA

25.12.2025

Bihać je ostao bez Stipe Hamulke, istaknutog prosvjetnog radnika i likovnog umjetnika koji je decenijama svojim djelima ovjekovječio grad i rijeku kao neiscrpnu inspiraciju.

Osim po izuzetnim ljudskim i moralnim kvalitetima, Hamulka će biti upamćen kao umjetnik koji je kroz bogat kulturno-umjetnički opus na poseban način bilježio motiv Bihaća i Une, ostavljajući snažan vizuelni trag u savremenoj likovnoj sceni. Bio je član Udruženje likovnih umjetnika BiH, izlagao širom Bosne i Hercegovine i regije te je učestvovao na brojnim likovnim kolonijama.

Za svoj pedagoški, humanitarni i društveni angažman dobitnik je više priznanja i nagrada, a Gradsko vijeće Bihać mu je 2007. godine dodijelilo Povelju grada Bihaća – jedno od najviših gradskih priznanja.

Smrt Stipe Hamulke predstavlja veliki gubitak za lokalnu zajednicu i kulturni život Bihaća. Pamtiće ga kao uvijek nasmijanog, smirenog i odmjerenog čovjeka, predavača i humanitarca, čije su riječi nosile pouku, a djelo trajnu vrijednost. Bihać i Una ostaju trajno upisani u njegovom srcu i peru, kao temeljni motivi stvaralaštva koji će nastaviti živjeti u sjećanjima, galerijama i učionicama.

# BIHAĆ
# STIPE HAMULKA
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