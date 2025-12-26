Večeras će u Sarajevu biti otvorena izložba posvećena Halidu Bešliću

Multimedijalna izložba "Čuvaš li mi dragu vilo ti kad se šeher zamagli“ posvećena Halidu Bešliću, bit će otvorena večeras, 26. decembra u 19 sati u Sarajevu.

Autorica projekta i izložbe je Amina Abdičević, čija vizija i kreativni pristup čine srž ovog multimedijalnog projekta. Grafički dizajn izložbe oblikovao je Branko Dursum, dok likovni prilog potpisuje Addis Elias Fejzić.

Prema riječima autorice Amine Abdičević, lokacija izložbe - bašta hotela Europe, odabrana je zbog svoje simbolike koja poput muzike Halida Bešlića, povezuje generacije, stihove i vrijeme.

- Pravim izložbu o Halidu koji je bio, prije svega nestvarno dobar i plemenit čovjek, o Halidu koji je više volio svoju Romaniju, rodno selo Vrapce i Knežak izvor nego sve metropole svijeta. O Halidu kome su zvuci njegovog sela bili najljepša muzika... E, o tom Halidu ja pravim izložbu - izjavila je ranije za Fenu autorica Amina Abdičević.

Istaknula je da je Halid bio čovjek iz naroda, koji je bio blizak svima, koji kada bi se zatekao u apoteci ili dućanu i vidio da je neko u potrebi, nije razmišljao da plati račune za sve osobe koje su stajale u redu, koji je slao helikoptere s hranom u svoje rodno selo na Romaniji usljed snježnih padavina i onemogućenog prilaza.

- U periodu agresije kupovao je repetitore televizijskim kućama da bi mogli emitovati program, radi se o čovjeku koji je otvarao vrata svog motela svima kojima je to bilo potrebno u trenutku velikih poplava koje su zadesile BiH, koji je održao više od 500 humanitarnih koncerata, primao izbjeglice u svom stanu i pružao ruku svima... Eto o tom Halidu ja pravim izložbu - dodala je Abdičević.