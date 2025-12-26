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U ČAST LEGENDI

Večeras će u Sarajevu biti otvorena izložba posvećena Halidu Bešliću

U periodu agresije kupovao je repetitore televizijskim kućama da bi mogli emitovati program, kaže autorica Abdičević

U čast legendi. Borna jaksic/PIXSELL

A. P.

26.12.2025

Multimedijalna izložba "Čuvaš li mi dragu vilo ti kad se šeher zamagli“ posvećena Halidu Bešliću, bit će otvorena večeras, 26. decembra u 19 sati u Sarajevu.

Autorica projekta i izložbe je Amina Abdičević, čija vizija i kreativni pristup čine srž ovog multimedijalnog projekta. Grafički dizajn izložbe oblikovao je Branko Dursum, dok likovni prilog potpisuje Addis Elias Fejzić. 

Prema riječima autorice Amine Abdičević, lokacija izložbe - bašta hotela Europe, odabrana je zbog svoje simbolike koja poput muzike Halida Bešlića, povezuje generacije, stihove i vrijeme. 

- Pravim izložbu o Halidu koji je bio, prije svega nestvarno dobar i plemenit čovjek, o Halidu koji je više volio svoju Romaniju, rodno selo Vrapce i Knežak izvor nego sve metropole svijeta. O Halidu kome su zvuci njegovog sela bili najljepša muzika... E, o tom Halidu ja pravim izložbu - izjavila je ranije za Fenu autorica Amina Abdičević.

 Istaknula je da je Halid bio čovjek iz naroda, koji je bio blizak svima, koji kada bi se zatekao u apoteci ili dućanu i vidio da je neko u potrebi, nije razmišljao da plati račune za sve osobe koje su stajale u redu, koji je slao helikoptere s hranom u svoje rodno selo na Romaniji usljed snježnih padavina i onemogućenog prilaza. 

- U periodu agresije kupovao je repetitore televizijskim kućama da bi mogli emitovati program, radi se o čovjeku koji je otvarao vrata svog motela svima kojima je to bilo potrebno u trenutku velikih poplava koje su zadesile BiH, koji je održao više od 500 humanitarnih koncerata, primao izbjeglice u svom stanu i pružao ruku svima... Eto o tom Halidu ja pravim izložbu - dodala je Abdičević. 

Ona također ističe da pravi i izložbu o onom Halidu koga su pozornice prestižnih svjetskih dvorana od Pariza do Australije čekale da održi koncert i koji je tokom svoje muzičke karijere koja je trajala više od 40 godina ostao jednako skroman i blizak svima nama, a tako velik.

Autorica projekta i izložbe Amina Abdičević kaže da je, iako je u planu bio drugi projekt za Novu godinu, nakon odlaska Halida Bešlića, imala ljudsku i profesionalnu obavezu da nešto napravi u njegovu čast te misli da nije pogriješila.

Podsjetimo, Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra 2025. godine. 

# AMINA ABDIČEVIĆ
# IZLOŽBA
# HALID BEŠLIĆ
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