U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama “Sve se nekako preživi, osim smrti”

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras, u 19.30 sati, bit će izvedena višestruko nagrađivana predstava "Sve se nekako preživi, osim smrti" rađena prema tekstu Ljubice Ostojić, u režiji Dine Mustafića.

U predstavi igraju: Ejla Bavčić, Izudin Bajrović, Kaća Dorić, Aleksandar Seksan, Emina Muftić, Amila Terzimehić, Dina Mušanović, Vedran Đekić, Danijel Žontar, članovi baletnog ansambla Hariz Šabanović i Jasenko Matković, te članovi hora Opere NPS.

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, na programu je drama “Helverova noć” autora Ingmara Vilkvista.

Režiju potpisuje Dino Mustafić, a uloge tumače: Ermin Bravo i Mirijana Karanović.