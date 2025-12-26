Otvorena multimedijalna izložba posvećena Halidu Bešliću: Njegova muzika povezuje generacije i slavi ljubav

Multimedijalna izložba posvećena bh. estradnom umjetniku Halidu Bešliću otvorena je večeras u bašti Hotela Europe u Sarajevu. Autorica izložbe je Amina Abdičević, njena vizija i kreativni pristup čine srž tog multimedijalnog projekta. Grafički dizajn izložbe oblikovao je Branko Dursum, a likovni prilog potpisuje Addis Elias Fejzić.

Izložba "Čuvaš li mi dragu vilo ti kad se šeher zamagli" sadrži bogatu foto-dokumentaciju i arhivski materijal, a posjetitelji mogu pročitati i tekstove o karijeri Halida Bešlića i njegovim bliskim saradnicima.

Prilika je to i da se hronološki 'prođe' kroz život i stvaralaštvo Halida Bešlića. Od prvih javnih nastupa, kultnih albuma osamdesetih i devedesetih godina prošlog stoljeća, sve do savremenog perioda u kojem je Bešlić, i nakon decenija muzičkog stvaralaštva, ostao jednako voljen i poštovan.

Poseban segment izložbe su najprepoznatljiviji trenuci njegove karijere, legendarni koncerti, kao i saradnja sa muzičkim umjetnicima iz regiona.

Posjetitelji imaju priliku pročitati izjave i osvrte kolega, prijatelja i saradnika Halida Bešlića, o njegovoj iznimno bogatoj karijeri, umjetničkom putu, ali prije svega o njegovoj toplini, skromnosti i velikom srcu.

U baštu Hotela Europe posjetitelji su večeras počeli pristizati mnogo prije termina zakazanog za početak programa otvorenja, a uz svima dobro poznate pjesme Halida Bešlića razgledali su sadržaj izložbe.

Publiku je, kroz program otvorenja, vodio Dževdet Tuzlić, pjesme Halida Bešlića izvodio je Mirza Pandur, a vrlo emotivno obratili su se mnogi od javnih ličnosti sa kojima je surađivao Halid Bešlić, kao i načelnik sarajevske općine Stari Grad Irfan Čengić.

Simbolična lokacija

Autorica izložbe Amina Abdičević za Fenu je navela ranije da je bašta Hotela Europe izabrana za lokaciju te izložbe zbog svoje simbolike jer povezuje generacije, stihove i vrijeme baš poput muzike Halida Bešlića.

Ta izložba dio je projekta koji prezentira sarajevsku umjetničku scenu, iste autorice.

Kako je kazala, izložba govori o Halidu koji je bio, prije svega dobar i plemenit čovjek, ali i o njemu kao čovjeku koji je više volio svoju Romaniju, rodno selo Vrapce i Knežak izvor nego sve metropole svijeta.

Govori i o Halidu kojem su zvuci rodnog sela bili najljepša muzika. Podsjeća da je Halid Bešlić bio čovjek iz naroda, blizak svima, a iskazivao je to na razne načine.

Odlazak velikana

Halid Bešlić, omiljena estradna ličnost u Bosni i Hercegovini, regionu i šire, preminuo je 7. oktobra u Sarajevu od posljedica teške bolesti.

Tužnu vijest prenijeli su tih dana brojni mediji navodeći da ga je smrt zatekla u 72. godini u Kliničkom centru u Sarajevu.

Hiljade ljudi ispratilo je Halida Bešlića, od Gazi-Husrev-begove džamije u Sarajevu gdje mu je klanjana dženaza, pa centralnom gradskom ulicom Ferhadija, do Vječne vatre gdje su se automobilu s tabutom pridružili ostali automobili u povorci prema gradskom mezarju Bare gdje je sahranjen.

U špaliru s obje strane, duž Ferhadije i dalje, i tada mu je kolona ljudi izrazila poštovanje i uzvraćala ljubav koju je širio i opjevao u brojnim pjesmama.