Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

POSEBNO ISKUSTVO

Večeras premijera predstave "Snajper"u produkciji novoosnovanog Teatra 071

Politički triler snažnog emocionalnog naboja, drama koja se bavi pitanjem šta su pojedinci spremni učiniti u potrazi za boljim životom

Predstava "Snajper". Fena

S. S.

27.12.2025

Pemijera predstave „Snajper“, u produkciji novoosnovanog Teatra 071 bit će održana večeras, 27. decembra. 

Premijera će biti izvedena u Multimedijalnom centru kulture CZK, u intimnom prostoru smještenom u stanu u ulici Sime Milutinovića, koji će ubuduće biti stalna adresa Teatra 071.

Politički triler 

Teatar je osnovao glumac Senad Alihodžić, s idejom stvaranja slobodnog, politički nezavisnog i umjetnički hrabrog prostora.

Predstava "Snajper" je politički triler snažnog emocionalnog naboja, drama koja se bavi pitanjem šta su pojedinci spremni učiniti u potrazi za boljim životom.

Publika aktivan dio izvedbe 

Zbog specifičnog koncepta i malog prostora, publika će biti aktivan dio izvedbe, što predstavi daje dodatnu intimnost i snažan doživljaj.

U predstavi igraju Vedad Čano, Anastasija Dunji i Senad Alihodžić, dramaturg je Adnan Lugonić, dok potpis kostima i scenografije nosi Adisa Vatreš Selimović. Dizajn plakata uradio je Almir Kurt Kugla, a fotografije Velija Hasanbegović.

Predstava je namijenjena publici 16+, a reprizna izvođenja zakazana su za 28. i 29. decembar.

# SNAJPER
# PREMIJERA PREDSTAVE
# TEATAR071
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.