Večeras premijera predstave "Snajper"u produkciji novoosnovanog Teatra 071

Pemijera predstave „Snajper“, u produkciji novoosnovanog Teatra 071 bit će održana večeras, 27. decembra.

Premijera će biti izvedena u Multimedijalnom centru kulture CZK, u intimnom prostoru smještenom u stanu u ulici Sime Milutinovića, koji će ubuduće biti stalna adresa Teatra 071.

Politički triler

Teatar je osnovao glumac Senad Alihodžić, s idejom stvaranja slobodnog, politički nezavisnog i umjetnički hrabrog prostora.

Predstava "Snajper" je politički triler snažnog emocionalnog naboja, drama koja se bavi pitanjem šta su pojedinci spremni učiniti u potrazi za boljim životom.

Publika aktivan dio izvedbe

Zbog specifičnog koncepta i malog prostora, publika će biti aktivan dio izvedbe, što predstavi daje dodatnu intimnost i snažan doživljaj.

U predstavi igraju Vedad Čano, Anastasija Dunji i Senad Alihodžić, dramaturg je Adnan Lugonić, dok potpis kostima i scenografije nosi Adisa Vatreš Selimović. Dizajn plakata uradio je Almir Kurt Kugla, a fotografije Velija Hasanbegović.

Predstava je namijenjena publici 16+, a reprizna izvođenja zakazana su za 28. i 29. decembar.