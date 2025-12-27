Večeras premijera predstave "Snajper"u produkciji novoosnovanog Teatra 071

Pemijera predstave „Snajper“, u produkciji novoosnovanog Teatra 071 bit će održana večeras, 27. decembra.
Premijera će biti izvedena u Multimedijalnom centru kulture CZK, u intimnom prostoru smještenom u stanu u ulici Sime Milutinovića, koji će ubuduće biti stalna adresa Teatra 071.
Politički triler
Teatar je osnovao glumac Senad Alihodžić, s idejom stvaranja slobodnog, politički nezavisnog i umjetnički hrabrog prostora.
Predstava "Snajper" je politički triler snažnog emocionalnog naboja, drama koja se bavi pitanjem šta su pojedinci spremni učiniti u potrazi za boljim životom.
Publika aktivan dio izvedbe
Zbog specifičnog koncepta i malog prostora, publika će biti aktivan dio izvedbe, što predstavi daje dodatnu intimnost i snažan doživljaj.
U predstavi igraju Vedad Čano, Anastasija Dunji i Senad Alihodžić, dramaturg je Adnan Lugonić, dok potpis kostima i scenografije nosi Adisa Vatreš Selimović. Dizajn plakata uradio je Almir Kurt Kugla, a fotografije Velija Hasanbegović.
Predstava je namijenjena publici 16+, a reprizna izvođenja zakazana su za 28. i 29. decembar.