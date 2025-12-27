Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ŽRTVA RATNOG SILOVANJA

Potresno svjedočanstvo predstavljeno u Bosanskom Petrovcu – promocija knjige "Ja sam Alen"

Dokument vremena koji svjedoči o sistemskom zanemarivanju djece rođene iz ratnog nasilja, kao i izostanku institucionalne podrške i priznanja njihove patnje.

Promocija knjige "Ja sam Alen". Fena

FENA

27.12.2025

U općinskoj vijećnici u Bosanskom Petrovcu sinoć je predstavljena knjiga "Ja sam Alen" autora Alena Muhića, koja kroz lično svjedočanstvo govori o sudbini djece rođene iz ratnog silovanja u Bosni i Hercegovini. Promocija je okupila brojne građane i predstavnike udruženja, a događaj je protekao u izrazito emotivnoj atmosferi.

Promocija je održana u organizaciji Udruženja ratnih vojnih invalida Bosanski Petrovac, u okviru manifestacije "Zimska čarolija 2025".

Alen Muhić rođen je 1993. godine kao dijete majke - žrtve ratnog silovanja te je po rođenju ostavljen u bolnici. Njegovu sudbinu promijenilo je usvajanje u porodicu Advije Muhića i Muharema Muhića iz Goražda, koji su mu omogućili odrastanje u stabilnom porodičnom okruženju. Danas Muhić javno i argumentirano govori o temi o kojoj se u bh. društvu decenijama šuti.

Kako je istaknuto tokom promocije, knjiga "Ja sam Alen" nije samo lična ispovijest, već dokument vremena koji svjedoči o sistemskom zanemarivanju djece rođene iz ratnog nasilja, kao i izostanku institucionalne podrške i priznanja njihove patnje.

Naglašeno je da cilj knjige nije senzacionalizam, već otvaranje prostora za dijalog, razumijevanje i društvenu odgovornost.

Autor je naučio da govori u ime onih koji nikada nisu dobili priliku da ispričaju svoju priču, ističući da je suočavanje s prošlošću preduslov za istinsko pomirenje i izgradnju pravednijeg društva.

# KNJIGA
# DJECA
# ALEN MUHIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.