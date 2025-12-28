Rijad Gvozden nakon filma "Dite" najavljuje još emotivnije poduhvate: Priče koje diraju srca i mijenjaju živote

Rijad Gvozden kroz dokumentarni film „Dite“ donosi priču koja duboko dira srca gledatelja. Riječ je o njegovom najiskrenijem i najemotivnijem projektu do sada, nastalom u koprodukciji sa SOS Dječijim selima u BiH. Film prikazuje stvarne priče djece, hraniteljskih i usvojiteljskih porodica, otkrivajući snagu ljubavi, hrabrost i osjećaj pripadnosti koji mijenja živote.

- Prije svega sam jako sretan da sam film priveo kraju, ali pomalo i tužan jer se razdvajam od jednog divnog procesa i divnih ljudi koje sam upoznao kroz istraživanje i rad. Ja sam očekivao i znao sam da će reakcije biti pozitivne - da će film dirnuti ljude i da će nekako mnogi suosjećati s likovima, ali iskreno nisam očekivao toliko dobre i pozitivne komentare. Tako me to malo iznenadilo i sretan sam da su moja očekivanja ispunjena, čak i nadmašena.

Kroz svakodnevicu, igre, tišinu i dom, kamera nenametljivo bilježi prve trenutke sigurnosti, dugo čekane zagrljaje i smijeh koji se vraća – suštinu i vrijednost doma koji se stvara iz ljubavi, a ne obaveze. O procesu nastanka, inspiraciji i budućim poduhvatima, mladi umjetnik govorio je za „Dnevni avaz“ .

Kroz film se prožima tema pripadnosti i ljubavi. Koliko je bilo izazovno uroniti u te emotivne priče, znajući da i sami dolazite iz sličnog iskustva?

- Zaista sam radio punim srcem. Dosta sam suosjećao i tuga me često obuzimala nakon nekih sagovornika, obrade materijala, diralo me jako i mogao sam suosjećati jer sam upavo prošao kroz sve to u životu. Ipak, vodila me ta neka pozitivna energija i taj osjećaj da će ovaj film možda nekom budućem djetetu, koje odrasta bez doma i porodice, koje je samo u nekom domu, promijeniti život – da će se pojaviti neko ko će uzeti to dijete, prigrliti ga kao svoje, uzeti u svoj dom i dati mu tu toplinu koje zapravo svako dijete zaslužuje.

Epski scenarij

Naslov filma „Dite“ nosi veliku simboliku. Kako ste odlučili da baš ova riječ bude srce priče?

- Još kada sam kontaktirao svog direktora fotografije Benjamina Šehića i rekao mu da imam želju da napravim jedan plemenit projekt te da nemam nikakav budžet, ali želju, on me upitao o čemu se tačno radi. Prvo što sam rekao je da se film zove „Dite“. Rođen sam u Srednjoj Bosni, gdje se govori ikavica i bio sam nečije dite, neko me zvao ditetom, i tako je ostalo do kraja nisam ni pomišljao da promijenim naziv filma.

Gledatelje uskoro očekuje i serija „Bos il' hadžija“. Šta još planirate?

- Seriju „Bos il' hadžija“ smo završili i jedva čekam da počne da se emituje na malim ekranima, vjerujem da će se svidjeti mnogima. Imam još nekoliko projekata, nedavno sam završio scenarij za dugometražni igrani film „Majka“ koji je nekako autobiografski i koji govori o mojoj sestri koja je, na neki način, sa 13 godina preko noći postala majka. Mislim da u taj film ne mogu ući bez budžeta i bez novca, pa se nadam da će se pojaviti ljudi koji će prepoznati važnost te priče i da se nekako uspiju sakupiti sredstva za to snimanje. Bilo bi mi ogromno srce kada bi se realizacija tog projekta desila jer mislim da je riječ o jako važnoj, inspirativnoj i poučnoj priči za generacije koje dolaze, a koje su zaokupljene nekim drugim vrijednostima, a ne pravim istinskim. Previše smo okrenuti materijalnom. A evo kada uzmete život moje najstarije sestre, film počinje tako što majka umire i ona preuzima brigu o svima nama. Onda težak život u selu koje nije bilo ni ucrtano na karti, bez ikakve pomoći s tolikom djecom, sve dok ne dođe organizacija koja nas odvodi. Mislim da je to epski film i ne znam je li napravljeno u Bosni i Hercegovini i na ovim prostorima. Jaka i poučna priča koju bih volio ja da realiziram jer je nešto lično. Ne kažem da sam najbolji reditelj na svijetu, nisam, ali mislim da je mogu najljepše ispričati – jer sam je proživio.

Ovaj projekt Rijada Gvozdena nije samo film – to je lična priča, emotivno svjedočanstvo i podsjetnik da svako dijete zaslužuje priliku da odrasta voljeno u porodici.

Zajednička misija

Koliko je bilo teško realizirati film, imajući u vidu finansijske i produkcijske izazove?

- Zaista nekako kroz cijeli ovaj proces sam ja morao da vučem. I sami znate kako sve funkcioniše kroz fondove, ministarstva, finansije za kulturu te koliko se novci nekako preusmjeravaju na provjerene ljude i imena koja su već tu ostavila traga u režiserskom ili producentskom smislu, a kako je teško mladom autoru doći do novca. No, sretan sam i ne žalim niti jedne marke uložene u taj film upravo zato što znam da će sutra jedno dijete živjeti sretnije i veselije. Sretan sam što je pred kraj procesa SOS selo prepoznalo projekt. Možda sam pogriješio što im ranije nisam rekao da radim ovakvu priču, jer sam i sam odrastao tamo. Ali čim su saznali da radim na filmu, prigrlili su ga kao svoje i rekli da žele biti dio projekta. Jako im zahvaljujem na toj podršci – ovo je zajednička misija.

Vodio me osjećaj da će ovaj film možda nekom djetetu promijeniti život.