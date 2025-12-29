U Kamernom teatru 55 večeras drama “Stećakland”

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je drama “Stećakland”.

Reditelj ove inovativne predstave koja spaja savremeni teatar s virtuelnom realnošću je Kenan Kulenović, a igraju: Selma Alispahić, Aldin Omerović, Elma Juković, Nedim Džinović, Enes Kozličić i Anja Kraljević.

“Hasanaginice“

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, na maloj sceni “Stolaboratorija” prikazuje predstavu “Hasanaginice“ autora i reditelja Danila Marunovića

Uloge tumače: Mak Čengić, Belma Salkunić, Sanela Krsmanović-Bistrivoda, Nerman Mahmutović, Mona Muratović, Ermin Sijamija, Jasna Diklić, Mediha Musliović i Milan Pavlović.

“Za život cijeli”

Na daskama Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Za život cijeli” prema tekstu Benjamina Hasića.

Režiju potpisuje Jasenko Pašić , a glume: Sead Pandur, Jasenko Pašić, Adnan Kreso, Kemal Rizvanović i Dino Hamidović.