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PORAST SADRŽAJA

BKC TK u 2025. godini realizirao 309 programa, gotovo sto više nego godinu ranije

U okviru pozorišnog segmenta tokom godine izvedene su 44 predstave

Sa press konferencije. FENA

FENA

29.12.2025

Javna ustanova Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona realizirala je od 1. januara do 31. decembra 2025. godine ukupno 309 kulturnih, umjetničkih, obrazovnih i kongresnih događaja, što je gotovo sto programa više u odnosu na prethodnu godinu, sumirano je na godišnjoj press-konferenciji.

Koprodukcijski projekti 

Eviditaran rast broja realiziranih sadržaja rezultat je strateškog opredjeljenja Ustanove da svoje kapacitete otvori širokom krugu partnera, institucija, udruženja i umjetnika, uz poseban fokus na koprodukcijske projekte i jačanje kulturne scene Tuzlanskog kantona. U prosjeku je mjesečno realizirano oko 26 različitih programa.

U okviru pozorišnog segmenta tokom godine izvedene su 44 predstave, a značajan doprinos dat je kroz saradnju s Pozorištem mladih Tuzla i Savremenom umjetničkom školom Tuzla. Pokrenut je i projekat "Dječija pozorišna scena u BKC-u", u okviru kojeg je realizirano šest izvođenja dječijih predstava. BKC TK bio je i koproducent predstava "Srebrene suze" i "Ugursuz", a publika je imala priliku gledati i nastupe poznatih regionalnih umjetnika.

Muzički program obuhvatio je 27 koncerata, među kojima se izdvajaju projekat "Kamerni četvrtak", koncertni koncept Candlelight, nastup Sarajevske filharmonije u okviru Guitar Festa, kao i koncerti Amire Medunjanin, Ramba Amadeusa i koncert posvećen Nedžadu Salkoviću.

Devet festivala 

Tokom 2025. godine u BKC-u je realizirano devet festivala, uključujući 17. Festival sevdalinke, 10. Međunarodni horski šampionat "Lege Artis" i Festival "Dani audio-vizuelnog nasljeđa", u okviru kojeg je održan i Prvi festival filmskog stvaralaštva mladih.

U oblasti izdavaštva i književnih programa realizirano je 19 promocija knjiga, a BKC TK je bio suizdavač knjige "Put do 7. oktobra" norveškog autora Erika Skarea. Ustanova je i u 2025. godini bila među najangažovanijim institucijama kulture u BiH u obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici kroz niz izložbi, promocija, projekcija i javnih razgovora.

Likovni program obuhvatio je 15 izložbi, dok je BKC TK tokom cijele godine pružao logističku i organizacionu podršku aktivnostima Vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, realizirajući više od sto kongresnih i protokolarnih događaja.

Vokalni ansambl JU BKC TK tokom godine ostvario je zapažene rezultate, uključujući osvajanje zlatne medalje na 24. horskom festivalu "Majske muzičke svečanosti" u Bijeljini.

Za 2026. godinu najavljeni su novi projekti i infrastrukturna ulaganja, uključujući pokretanje inicijative "Multimedijalno pozorište Tuzlanskog kantona", te nastavak aktivnosti usmjerenih na razvoj kulture, umjetnosti i kreativnih industrija u Tuzlanskom kantonu.

# BKC
# BKC TUZLA
# KULTURA
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