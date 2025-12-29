Za kraj 2025. godine: Narodno pozorište Sarajevo u brojkama

Narodno pozorište Sarajevo u 2025. godini pred domaćom i publikom u regionu izvelo je veliki broj dramskih, opernih, baletnih predstava i koncerata. Publika je mogla uživati u specijalnim programima Narodnog pozorišta Sarajevo „Kultura na ulice 2025!“, „Pozorište na kućnoj adresi“, „Pozorišne notte“, „Homo theatralis“, „Jesenja elegija“, „Regionalni Teatar“ te „Kaleidoskop teatra kroz objektiv mladih“.

Ugostili su umjetnike regionalnih teatara, bili domaćini brojnim festivalima, događajima i koncertima. Praizvedena su tri domaća naslova „Sarajevski trgovac“; „Na slovo F“ i mjuzikl „Sarajevo, moje drago“.

U novoj 2026. godini najavljuju još bogatiji sadržaj, nove premijere i praizvedbe, te koncerte regionalnih i domaćih umjetnika i trupa, nova izdanja specijalnih programa „Kultura na ulice!“ i „Pozorište na kućnoj adresi“.

Narodno pozorište Sarajevo uspješno je gostovalo u regionu i Evropi, naši umjetnici su ispraćani s mnogo aplauza i ovacija.

U 2025. kalendarskoj godini Narodno pozorište produciralo je 3 praizvedbe i 6 premijernih naslova i to dvije dramske praizvedbe, jedan mjuzikl, dvije operne premijere te jednu baletnu premijeru, dok je na sceni NPS izvedena 109 reprizna predstava.

Producirani su novi specijalni programi „Homo theatralis“, „Jesenja elegija“ i „Regionalni Teatar“.

Narodno pozorište Sarajevo zabilježilo je 23 gostovanja, od čega na 10 festivalskih na kojim je osvojeno 11 nagrada.

Programe Narodnog pozorišta Sarajevo posjetilo je ukupno 71.829 gledalaca, a na specijalnim programima „Kultura na ulice!“ i „Pozorište na kućnoj adresi“ producirano je 40 programa, koje je posjetilo 32.083 gledalaca ljubitelja umjetnosti.

Narodno pozorište Sarajevo bilo je domaćin čak 6 Festivala Sarajevo Fest, Jazz Fest, MESS, SVEM, Sarajevo film festival i Balet Fest.

Ukupan broj je 200 programa te ukupno 71.829 gledalaca.