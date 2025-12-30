Sarajevska filharmonija otvara novogodišnju proslavu koncertom Štraussa

Bliži se kraj godine i svečani koncert kojim sarajevski filharmoničari ispraćaju staru, a dočekuju Novu godinu.

Ovogodišnji program posvećen je obilježavanju 200. rođendana Johana Štrausa (Johanna Straussa) Mlađeg, uz izbor uvertira, valcera, polki i arija iz bogatog opusa ovog slavnog kompozitora.

Program počinje u 19:30 sati, 31. decembra 2025. godine.

Kao solistica će se, prvi put pred sarajevskom publikom, predstaviti sopranistica Gabriela Hrženjak, dok će dirigentsku palicu preuzeti maestro Ivo Lipanović. On će u narednoj godini predvoditi ciklus koncerata u ulozi šefa dirigenta Sarajevske filharmonije.

Veliki broj predstava

Narodno pozorište Sarajevo u 2025. godini je pred domaćom i publikom u regionu izvelo veliki broj dramskih, opernih, baletnih predstava i koncerata, saopćila je ova teatarska kuća.

Publika je mogla uživati u specijalnim programima „Kultura na ulice 2025!“, „Pozorište na kućnoj adresi“, „Pozorišne notte“, „Homo theatralis“, „Jesenja elegija“, „Regionalni Teatar“ te „Kaleidoskop teatra kroz objektiv mladih“.

Narodno pozorište Sarajevo je ugostilo umjetnike regionalnih teatara i bilo domaćin brojnim festivalima, događajima i koncertima, priređene su praizvedbe tri domaća naslova „Sarajevski trgovac“, „Na slovo F“ i mjuzikla „Sarajevo, moje drago“.

Bogatiji sadržaj

Za 2026. godinu je najavljen još bogatiji sadržaj – nove premijere i praizvedbe te koncerti regionalnih i domaćih umjetnika i trupa, nova izdanja specijalnih programa „Kultura na ulice!“ i „Pozorište na kućnoj adresi“.