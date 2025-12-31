Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U Narodnom pozorištu večeras Novogodišnji koncert Sarajevske filharmonije

Posvećen obilježavanju 200. godišnjice rođenja Johana Štrausa

Sarajevska filharmonija. Nps.ba

I. P.

31.12.2025

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, priređuje tradicionalni svečani koncert kojim sarajevski filharmoničari ispraćaju staru i pozdravljaju novu godinu.

Ovogodišnji program posvećen je obilježavanju 200. godišnjice rođenja Johana Štrausa (Johann Strauss) mlađeg i sadržavat će izbor uvertira, valcera, polki i arija iz bogatog opusa ovog slavnog kompozitora.

Kao solistica, prvi put našoj publici predstavit će se sopranistica Gabriela Hrženjak, dok dirigentsku palicu preuzima maestro Ivo Lipanović koji će narednu godinu predvoditi cikus koncerata šefa dirigenta Sarajevske filharmonije. 

# SARAJEVSKA FILHARMONIJA
# KULTURA
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
# KONCERT
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.