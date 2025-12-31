U Narodnom pozorištu večeras Novogodišnji koncert Sarajevske filharmonije

Narodno pozorište Sarajevo večeras, u 19.30 sati, priređuje tradicionalni svečani koncert kojim sarajevski filharmoničari ispraćaju staru i pozdravljaju novu godinu.

Ovogodišnji program posvećen je obilježavanju 200. godišnjice rođenja Johana Štrausa (Johann Strauss) mlađeg i sadržavat će izbor uvertira, valcera, polki i arija iz bogatog opusa ovog slavnog kompozitora.

Kao solistica, prvi put našoj publici predstavit će se sopranistica Gabriela Hrženjak, dok dirigentsku palicu preuzima maestro Ivo Lipanović koji će narednu godinu predvoditi cikus koncerata šefa dirigenta Sarajevske filharmonije.