Narodno pozorište Sarajevo ulazi u novu godinu sa kreiranim četveromjesečnim repertoarom

Narodno pozorište Sarajevo ulazi u 2026. godinu s jasnom porukom: pozorište je živo, otvoreno i pripada svima. Od danas je moguće izvršiti kupovinu ulaznica za predstave koje će biti izvedene u januaru, februaru, martu i aprilu 2026. godine, u periodu koji donosi snažan, raznolik i uzbudljiv repertoar za publiku svih generacija.

Kupovinu ulaznica moguće je izvršiti putem oficijelne web stranice nps.ba, platforme karter.ba, ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta Sarajevo. Pozivamo publiku da svoje mjesto u gledalištu osigura na vrijeme i postane dio večeri koje se pamte.

Dvije velike premijere – dva snažna poziva publici

U prva četiri mjeseca 2026. godine publiku očekuje bogat program dramskih, opernih i baletnih predstava, osmišljen tako da svako može pronaći naslov za sebe – od ljubitelja klasike, preko onih koji prvi put dolaze u pozorište, do vjernih gledalaca koji s Narodnim pozorištem Sarajevo dijele decenije.

Poseban fokus repertoara su i dva premijerna naslova, koja donose uzbuđenje, iščekivanje i onu jedinstvenu energiju koju samo premijerne večeri imaju.

Prva premijera je dramska predstava „Ubistvo u Orijent Ekspresu“ spisateljice Agathe Christie – jedno od najpoznatijih djela svjetske književnosti, koje na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo donosi napetost, intrige i prepoznatljivu atmosferu misterije. Premijera je planirana za 10. mart u 19:30 sati, a publika će imati priliku pogledati predstavu i 11. marta, 26. marta – povodom Međunarodnog dana teatra, te 13. aprila 2026. godine.

Već u mjesecu aprilu, publiku očekuje snažan operni događaj – premijera verističke opere u jednom činu „Cavalleria rusticana“ Pietra Mascagnija, u kombinaciji s komičnom operom „Gianni Schicchi“ Giacoma Puccinija. Ova večer donosi snažne emocije, strast, humor i muziku koja ostaje u pamćenju. Premijerno izvođenje zakazano je za 29. april 2026. godine, dok je prva repriza 30. aprila, obje sa početkom u 19:30 sati.

Narodno pozorište Sarajevo – mjesto gdje se dolazi više puta

Narodno pozorište Sarajevo nije samo kulturno-historijski spomenik i najstarija bh scena – to je mjesto izlaska, susreta i zajedničkog doživljaja, prostor u kojem se dolazi s prijateljima, porodicom, partnerima, ali i sam, u potrazi za emocijom, mišlju i umjetničkim iskustvom.

Pozivamo sve posjetioce Narodnog pozorišta Sarajevo, ali i one koji tek planiraju svoju prvu posjetu, da posjete oficijelnu web stranicu www.nps.ba, kao i naše zvanične platforme na društvenim mrežama, te da se upoznaju s repertoarom koji ih očekuje u naredna četiri mjeseca.

Uđite u godinu uz umjetnost. Dođite u pozorište. Podijelite veče s drugima. Doživite priču uživo.

Narodno pozorište Sarajevo vas očekuje otvorenih vrata u 2026 godini.