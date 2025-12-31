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Tradicionalni Novogodišnji koncert Sarajevske filharmonije

Kao solistica, sarajevskoj publici se prvi put predstavila sopranistica Gabriela Hrženjak, dok je orkestrom dirigirao maestro Ivo Lipanović

Tradicionalni Novogodišnji koncert Sarajevske filharmonije - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Eldar Abaz
Piše: Eldar Abaz

31.12.2025

Sarajevska filharmonija večeras je u Narodnom pozorištu Sarajevo održala tradicionalni svečani Novogodišnji koncert, kojim je ispraćena stara i dočekana Nova 2026. godina. Događaj je još jednom okupio veliki broj građana, potvrđujući status ovog koncerta kao jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Koncert je bio posvećen obilježavanju 200. godišnjice rođenja Johanna Straussa mlađeg, jednog od najznačajnijih kompozitora bečke muzičke tradicije. Publika je imala priliku uživati u izboru uvertira, valcera, polki i arija iz njegovog bogatog opusa, koji su izvedeni u svečanom i prepoznatljivo novogodišnjem duhu.

Kao solistica, sarajevskoj publici se prvi put predstavila sopranistica Gabriela Hrženjak, dok je orkestrom dirigirao maestro Ivo Lipanović, koji će u narednom periodu predvoditi ciklus koncerata Sarajevske filharmonije u ulozi šefa dirigenta.

Tradicionalni Novogodišnji koncert još jednom je potvrdio ulogu Sarajevske filharmonije kao jednog od ključnih nosilaca muzičkog i kulturnog života Sarajeva, ali i važan simbol kontinuiteta, tradicije i umjetničkog kvaliteta uoči početka nove godine.

# NPS
# NOVOGODIŠNJI KONCERT
# SARAJEVSKA FILHARMONIJA
# KONCERT
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