Tradicionalni Novogodišnji koncert Sarajevske filharmonije

Sarajevska filharmonija večeras je u Narodnom pozorištu Sarajevo održala tradicionalni svečani Novogodišnji koncert, kojim je ispraćena stara i dočekana Nova 2026. godina. Događaj je još jednom okupio veliki broj građana, potvrđujući status ovog koncerta kao jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u glavnom gradu Bosne i Hercegovine.

Koncert je bio posvećen obilježavanju 200. godišnjice rođenja Johanna Straussa mlađeg, jednog od najznačajnijih kompozitora bečke muzičke tradicije. Publika je imala priliku uživati u izboru uvertira, valcera, polki i arija iz njegovog bogatog opusa, koji su izvedeni u svečanom i prepoznatljivo novogodišnjem duhu.