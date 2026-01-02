Projekat "Od Bacha do sevdaha" 24. januara u Švicarskoj, uskoro dolazi i u BiH

Ambasador sevdalinke Eso Balić 24. januara u Zofingenu organizuje koncert u okviru projekta "Od Bacha do sevdaha“, koji spaja bosansku sevdalinku i evropsku klasičnu muziku.

Cilj je pokazati da sevdah ravnopravno stoji uz ozbiljne muzičke žanrove i da muzika ima univerzalni jezik.

Orkestar čine muzičari iz više zemalja, a na repertoaru će biti sevdalinke i djela Bacha, Paganinija i Brahmsa.

Koncert je zamišljen kao muzičko putovanje kroz Evropu, uz nastupe gostujućih pjevača i horova. Nakon Švicarske, projekat dolazi i u BiH, saopćili su organizatori.