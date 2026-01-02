Objavljeno drugo izdanje prijevoda Kur'ana akademika Esada Durakovića

Na posljednji dan 2025. godine u Sarajevo je iz Istanbula stiglo drugo izdanje prijevoda Kur’ana Časnoga na bosanski jezik akademika Esada Durakovića, člana Predsjedništva Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine.

Izdavač prijevoda akademika Esada Durakovića, inače dopisnog člana Akademije nauka Arapske Republike Egipat i Arapske akademije nauka u Damasku, jeste Centar za napredne studije iz Sarajeva..

Kulturni značaj prijevoda

- Bolji novogodišnji dar nisam mogao ni zamisliti. Prvo izdanje je objavljeno još 2004. godine u 7.000 primjeraka (Svjetlost, Sarajevo) i odavno je rasprodano. Svaki prijevod Kur’ana Časnoga na naš jezik ima svoje kulturno-povijesno mjesto i svoju vrijednost; svaki je donosio nešto novo. Moj prijevod se u odnosu na druge karakterizira time što sam nastojao – koliko je to u ljudskoj moći – prenijeti makar dio njegove nadnaravne stilske ljepote i jezičke uzvišenosti. Znamo da je izvorni tekst u sedžu, dakle u rimovanoj i ritmiziranoj prozi, a u našim prijevodima prenošen je isključivo „mirnim“ proznim zapisima" – kazao je za Radiosarajevo.ba akademik Duraković.

Stil i ritam

Kao univerzitetski profesor arapske književnosti, akademik Duraković je, kako i sam ističe, nastojao prenijeti dio te forme i stila koristeći ritam i rimu, inverzije koje prijevod oneobičavaju kao sakralni tekst.

- Stoga sam, slijedeći izvornik, na kraju Mushafa čak naveo popis rima po surama. Mnogi su mi kazali da čitajući moj prijevod osjete potrebu da ga čitaju naglas. To je zahtjev rimovanog i ritmiziranog sakralnog teksta. Da preduprijedim moguću zabludu: Kur’an koristi izvanredna stilska sredstva, ali on nije umjetnost; ima mnoštvo tekstova i žanrova koji su visoko stilizirani, ali to ne znači da su umjetnost jer je osnovno svojstvo umjetnosti transpozicija stvarnosti, a Kur’an nije transpozicija nego je, uslovno, "deskripcija stvarnosti" – pojasnio je.

Korekcije i dorade u drugom izdanju

Nakon prvog izdanja akademik Duraković je svakog ramazana, tokom gotovo dvadeset godina, iznova prolazio kroz tekst svoga prijevoda i dotjerivao ga, što svjedoči o iznimnoj posvećenosti uglednog filologa, orijentaliste, arabiste i prevoditelja.

- Bilo je i nekoliko tehničkih grešaka u prvom izdanju koje su sada ispravljene. Ja danas nisam isti kao prije dvadeset godina. Znameniti tekstovi poput ovoga uvijek su isti, ali mi nismo isti i zato ne postoji konačan prijevod: prevođenje ovakvih tekstova zapravo je vječni proces – istakao je akademik Duraković.

Općenito govoreći, u novom izdanju insistirano je na pozitivitetu izvornika koji je u ranijim prijevodima često prenošen u negativnom značenjskom polju.

Ljubav prema Bogu, a ne strah

- Primjera radi, ajet iz El-Fatihe smo uvijek prevodili kao "Gospodaru Sudnjega dana", a u izvorniku nije Sudnji dan nego Dan Vjere (Malik yawm al-din). Yawm al-qiyama je Dan ustanuća, a takozvani takvaluk nije strah od Boga nego oprez u odnosu prema Bogu. Ima dosta takvih mjesta koja sam promijenio i približio izvorniku, u skladu sa svojim novim razumijevanjem teksta. Smatram da kod vjernika treba kultivirati ljubav prema Bogu, a ne strah od Njega, jer ljubav motivira, a strah pasivizira - pojasnio je.

Napominje da je zato u novom prijevodu insistirao na pozitivitetu teksta.

- Nadam se pozitivnoj recepciji i osjećam se sretnim što sam uspio okončati drugo, dorađeno izdanje prije seobe na drugi svijet – zaključio je akademik Duraković, prenosi Preporod.