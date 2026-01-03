SPKD "Prosvjeta" priređuje tradicionalni Božićni koncert u Sarajevu

Srpsko prosvjetno i kulturno društvo (SPKD) „Prosvjeta“ i ove godine organizuje tradicionalni Božićni koncert, pridružujući se obilježavanju pravoslavnog Božića i obogaćujući prazničnu atmosferu u Sarajevu.

Predsjednik SPKD „Prosvjeta“ Nedeljko Masleša kazao je na pres-konferenciji da je cilj koncerta podijeliti radost dolazećeg Božića s publikom u Sarajevskom narodnom pozorištu, ali i s onima koji će koncert pratiti putem radiotelevizijskih prijemnika.

- Uvjereni smo da ovaj kulturni događaj doprinosi plemenitoj misiji kulture – zbližavanju ljudi, njihovom boljem međusobnom razumijevanju, uvažavanju i poštovanju, što je karakteristika načina života na ovom prostoru - naglasio je Masleša.

Ovogodišnji koncert donosi savremeno koncipiran i umjetnički atraktivan program, koji spaja duhovnu muziku, tradicionalne božićne napjeve i savremene aranžmane poznatih svjetskih kompozicija.

- Program je osmišljen tako da publici ponudi dinamičan i raznovrstan muzički doživljaj, u kojem se prepliću različite muzičke tradicije i stilovi - istakao je predsjednik Upravnog odbora SPKD „Prosvjeta“ Dejan Garić.

Posebni gosti koncerta su Mješoviti hor Akademskog kulturno-umjetničkog društva Univerziteta u Novom Sadu „Sonja Marinković“, jedan od najznačajnijih akademskih horova u regionu, poznat po bogatom repertoaru i savremenom pristupu izvođenju horske muzike. Hor će nastupiti pod dirigentskim vođstvom Dunje Đurić-Kartalović.

Pored gostujućeg hora, publiku očekuju i nastupi gudačkog kvarteta „SA Sinfonietta“ i dua harmonika „Accoladies“. Violončelistica Belma Alić izrazila je zadovoljstvo što će svojim nastupom doprinijeti ovom značajnom kulturnom događaju.

Tradicionalni Božićni koncert SPKD „Prosvjeta“ već šesnaest godina zauzima važno mjesto u kulturnom kalendaru Sarajeva i predstavlja jedan od najposjećenijih muzičkih događaja tokom božićnih praznika.

Organizatori očekuju veliki interes javnosti i medija i pozivaju sve ljubitelje muzike da prisustvuju ovom svečanom programu.