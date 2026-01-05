U BKC-u održan tradicionalni novogodišnji koncert Kamernog simfonijskog orkestra iz Zenice

U velikoj sali BKC-a Živinice večeras je održan tradicionalni novogodišnji koncert. Nastupio je Kamerni simfonijski orkestar iz Zenice, a ulaz je bio besplatan.
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Gradonačelnik Began Muhić je kazao da su građanima poklonili prekrasan koncert
Koncert u Živinicama. Avaz
U velikoj sali BKC-a Živinice večeras je održan tradicionalni novogodišnji koncert. Nastupio je Kamerni simfonijski orkestar iz Zenice, a ulaz je bio besplatan.
Pokrovitelji ovog događaja su bili Grad Živinice, gradonačelnik Began Muhić i Turistička zajednica Grada Živinice.
Gradonačelnik Began Muhić je kazao da su građanima poklonili prekrasan koncert.
- Zaista smo uživali. Oni su više puta nastupali u našem gradu, a treći put u sklopu novogodišnjeg programa. Dok sam ja tu ovo će se nastaviti, a siguran sam i poslije kada dođu neki drugi da će se nastaviti ova fina tradicija. Građani su izašli veseli s prelijepim emocijama. Svim građanima Živinica i šire regije želim sretnu 2026. godinu - kazao je Muhić.
Tanisa Cikotić, dirigentica orkestra, rekla je da su sa zadovoljstvom u Živinicama.
- Hvala na pozivu, nadam se da je bilo ugodno, da ste čuli nove melodije i vjerujem da se vidimo i naredne godine. Želim vam u ime kompletnog orekstra stretnu 2026. godinu - naglasila je.
Ahmo Muharemović, direktor orkestra, kazao je da ove godine pune 50 godina svog rada.
- Živinice smo upisali u mapu Evrope, nakon Zenice i Sarajeva, Živinice su treći grad gdje se održavaju ovakvi koncerti - naveo je Muharemović.
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