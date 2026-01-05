U BKC-u održan tradicionalni novogodišnji koncert Kamernog simfonijskog orkestra iz Zenice

U velikoj sali BKC-a Živinice večeras je održan tradicionalni novogodišnji koncert. Nastupio je Kamerni simfonijski orkestar iz Zenice, a ulaz je bio besplatan.

- Zaista smo uživali. Oni su više puta nastupali u našem gradu, a treći put u sklopu novogodišnjeg programa. Dok sam ja tu ovo će se nastaviti, a siguran sam i poslije kada dođu neki drugi da će se nastaviti ova fina tradicija. Građani su izašli veseli s prelijepim emocijama. Svim građanima Živinica i šire regije želim sretnu 2026. godinu - kazao je Muhić.

Tanisa Cikotić, dirigentica orkestra, rekla je da su sa zadovoljstvom u Živinicama.