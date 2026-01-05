Za početak 2026. godine: Magellijev "Ivanov" 6. januara na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

U utorak, 6. januara 2026. godine, sa početkom u 19.30 sati, na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo bit će izvedena dramska predstava "Ivanov“ rađena po tekstu Antona Pavloviča Čehova, u režiji Paola Magellija.

U predstavi igraju: Aleksandar Seksan, Amra Kapidžić, Zijah Sokolović, Ermin Sijamija, Ejla Bačić, Maja Izetbegović, Ermin Bravo, Merima Lepić Redžepović, Slaven Vidak, Aldin Omerović, Mediha Musliović, Dino Bajrović i Mak Čengić.

Adaptaciju teksta i dramaturgiju potpisuje Željka Udovičić Pleština, scenografska rješenja uradili su Paolo Magelli i Lejla Hodžić, kostimografkinja je Lejla Hodžić, scenski pokret uradio je Paolo Magelli, dok Damir Martinović Mrle član benda „Let 3“ i dugogodišnji saradnik reditelja Paola Magellija i Ivanka Mazurkijević potpisuju muziku.

"Čitava se drama naših lica u 'Ivanovu' razapinje između prve i zadnje rečenice komada: 'Uplašili ste me', koju Ivanov izgovara kada se, Borkinove šale radi, nađe na nišanu puške i one 'Ostavite me!' kada jurne u stranu i ustrijeli se. Prostor i vrijeme od puške do tog pucnja pokazuje i prokazuje kolektivne tragedije i privatne opsesije, otkriva elementarne sile koje njima upravljaju, čini od 'isječka života' imajući u vidu ljudske sudbine - veliku dramsku formu. Krivaca ovdje nema. Nema pozitivnih i negativnih junaka. Nema ni junaka. Sve sami obični ljudi. Niko nije amnestiran od odgovornosti za vlastitu sudbinu niti ikoga optužuje za upropaštavanje tuđe. Baš svako djeluje, donosi dobre ili loše odluke iz vlastitoga egoizma", prema tekstu Željke Udovičić Pleštine.

Ulaznice se mogu kupiti putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo, platforme www.karter.ba ili direktno na blagajni Narodnog pozorišta.