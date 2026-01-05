U četvrtak samostalna izložba Denisa Haračića "Duša u reminiscenciji"

Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine predstavlja samostalnu izložbu Denisa Haračića "Duša u reminiscenciji", koja će biti otvorena u četvrtak u 19 sati.

Izložba donosi umjetničko promišljanje savremenog svijeta kroz teme izloženosti, ranjivosti i procesa zacjeljenja, a prati je predgovor historičarke umjetnosti Elme Hodžić.

"Duša u reminiscenciji" prikazuje izloženost čovjeka i svijeta kao osnovno stanje života.

- Izloženost tijela toksinima, društvenim pritiscima i historijskim traumama; izloženost duha strahu, želji i gubitku; izloženost svijeta čovjeku koji ga neumorno transformiše. Ova izložba razvija se kao višeslojna vizuelna i misaona mapa malignog — ne kao isključivo medicinskog ili biološkog pojma, već kao šireg principa koji prožima savremeno društvo, njegove ekonomske, političke i psihološke strukture, ali i intimne prostore ljudskog bića. Umjetnik ne nastupa kao konceptualni analitičar savremenosti, već kao svjedok i sudionik — neko ko malignost ne posmatra s distance, već je prepoznaje i u vlastitom iskustvu, tijelu i duhu - rekla je historičarka umjetnosti Elma Hodžić o ovoj izložbi.

Ona ističe da upravo ta pozicija daje izložbi posebnu težinu.

- Denis Haračić podsjeća na jednu od temeljnih uloga umjetnosti: da prepozna pukotine u vremenu u kojem živimo i da, barem na trenutak, ponudi prostor za refleksiju, empatiju i mogućnost promjene. U središtu izložbe je proces zacjeljenja — osobni, kolektivni i duhovni. Vrijeme je da se izložimo - navela je Hodžić.