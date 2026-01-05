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U Narodnom pozorištu Sarajevo održan tradicionalni Božićni koncert SPKD "Prosvjeta"

Program ovogodišnjeg koncerta na jedinstven način spaja duhovnu muziku, tradicionalne i savremene aranžmane poznatih svjetskih kompozicija

Tradicionalni Božićni koncert SPKD "Prosvjeta" - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Piše: Ajla Pehlivan

5.1.2026

U svečanom ambijentu Narodnog pozorišta večeras je održan tradicionalni Božićni koncert Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva SPKD “Prosvjeta" Sarajevo.

Program ovogodišnjeg koncerta na jedinstven način spaja duhovnu muziku, tradicionalne i savremene aranžmane poznatih svjetskih kompozicija.

Posebni gosti koncerta bili su Mješoviti hor Akademskog kulturno-umjetničkog društva Univerziteta u Novom Sadu "Sonja Marinković“, koji je nastupio pod dirigentskom palicom Dunje Đurić Kartalović.

Pored gostujućeg hora iz Novog Sada, publiku je oduševio nastup gudačkog kvarteta "SA Sinfonietta" s Muzičke akademije Sarajevo, kojim su se prisjetili i direktorice Srednje muzičke škole Sarajevo Tatjane Romanić Piralić, koja je preminula u novembru prošle godine.

# SARAJEVO
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
# SPKD "PROSVJETA"
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