U Narodnom pozorištu Sarajevo održan tradicionalni Božićni koncert SPKD "Prosvjeta"

U svečanom ambijentu Narodnog pozorišta večeras je održan tradicionalni Božićni koncert Srpskog prosvjetnog i kulturnog društva SPKD “Prosvjeta" Sarajevo.

Posebni gosti koncerta bili su Mješoviti hor Akademskog kulturno-umjetničkog društva Univerziteta u Novom Sadu "Sonja Marinković“, koji je nastupio pod dirigentskom palicom Dunje Đurić Kartalović.

Pored gostujućeg hora iz Novog Sada, publiku je oduševio nastup gudačkog kvarteta "SA Sinfonietta" s Muzičke akademije Sarajevo, kojim su se prisjetili i direktorice Srednje muzičke škole Sarajevo Tatjane Romanić Piralić, koja je preminula u novembru prošle godine.