U Narodnom pozorištu večeras mjuzikl „Sarajevo, moje drago“

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, bit će upriličen bh. mjuzikl “Sarajevo, moje drago”. Autor teksta i muzike je Zlatan Fazlić, dirigent i aranžer Ranko Rihtman, a režiju potpisuje Dino Mustafić.

Originalna priča

Priča “Sarajevo, moje drago” je originalna, a sve muzičke numere su nove, napravljene ciljano za ovo muzičko-scensko djelo. U mjuziklu učestvuje velika glumačka ekipa vrhunskih domaćih pozorišnih umjetnika, te Balet i Hor opere Narodnog pozorišta u Sarajevu.

ON(A)

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu ON(A) prema motivima filma “Dankinja”.

Uloge tumače: Nedim Džinović, Merjem Šiljak, Faruk Hajdarević, Emina Topolović, Deni Mešić i Enes Kozličić.

Predstava ON(A) inspirisana je stvarnim životima bračnog para, danskih umjetnika Gerde i Einara Wegenera – kasnije Lili Elbe, transrodne žene i jedne od prvih osoba koja se podvrgnula operaciji promjene spola.