Glumica Anastasija Dunjić: Na pusti otok bih ponijela nešto slatko

Ime i prezime: Anastasija Dunjić.
Datum i mjesto rođenja: 22. septembar 2001., Foča.
Šta prvo uradite kad se probudite: Ležim još pola sata u krevetu.
Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Muzikom.
Šta Vam je bio prvi posao u životu: Branje lješnika.
Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Nešto slatko, čokolada s jagodom može.
Najdraža pjesma: "Moja malena", Miki Jevremović.
Šta gledate na televiziji: Rijetko kad gledam TV, a ako gledam, onda je to neka serija ili film.
Šta Vas nervira: Neodgovornost.
Najdraži grad: Tokio i voljela bih da ga posjetim u skorijoj budućnosti.
Najbolji poklon koji ste dobili: Personalizovana knjiga za najbolju sestru.
Čega se plašite: Samoće.
S kim najradije pijete kafu: Ne pijem kafu, nes od vanilije može, s mojim najbližim ljudima.
Omiljena društvena mreža: Instagram.
Najdraža boja: Zelena.
Ko Vam je uzor: Roditelji.
Najdraži pisac: Haruki Murakami.
Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Da nikada ne bude ratova.
Omiljeni muzičar ili bend: Rosalia.
Posljednja knjiga koju ste pročitali: "Prvo lice jednine", Haruki Murakami.
Tim za koji navijate: Nemam.
Omiljena narodna izreka: "Ko drugom jamu kopa, sam u nju upada".
Koje pitanje najviše mrzite: Koja ti je omiljena hrana, a ne mogu se za jedno odlučiti.
Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Lik Joaquina Phoenixa u filmu "Joker" - Arthur Fleck.
Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.