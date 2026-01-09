Glumica Anastasija Dunjić: Na pusti otok bih ponijela nešto slatko

Ime i prezime: Anastasija Dunjić.

Datum i mjesto rođenja: 22. septembar 2001., Foča.

Šta prvo uradite kad se probudite: Ležim još pola sata u krevetu.

Da niste to što jeste, čime biste se bavili: Muzikom.

Šta Vam je bio prvi posao u životu: Branje lješnika.

Kada biste samo jednu stvar mogli ponijeti na pusti otok, šta bi to bilo: Nešto slatko, čokolada s jagodom može.

Najdraža pjesma: "Moja malena", Miki Jevremović.

Šta gledate na televiziji: Rijetko kad gledam TV, a ako gledam, onda je to neka serija ili film.

Šta Vas nervira: Neodgovornost.

Najdraži grad: Tokio i voljela bih da ga posjetim u skorijoj budućnosti.

Najbolji poklon koji ste dobili: Personalizovana knjiga za najbolju sestru.

Čega se plašite: Samoće.

S kim najradije pijete kafu: Ne pijem kafu, nes od vanilije može, s mojim najbližim ljudima.

Omiljena društvena mreža: Instagram.

Najdraža boja: Zelena.

Ko Vam je uzor: Roditelji.

Najdraži pisac: Haruki Murakami.

Da imate mogućnost, šta biste uradili da poboljšate stanje u svijetu: Da nikada ne bude ratova.

Omiljeni muzičar ili bend: Rosalia.

Posljednja knjiga koju ste pročitali: "Prvo lice jednine", Haruki Murakami.

Tim za koji navijate: Nemam.

Omiljena narodna izreka: "Ko drugom jamu kopa, sam u nju upada".

Koje pitanje najviše mrzite: Koja ti je omiljena hrana, a ne mogu se za jedno odlučiti.

Omiljeni lik iz knjige, filma ili serije: Lik Joaquina Phoenixa u filmu "Joker" - Arthur Fleck.

Koju zemlju biste voljeli posjetiti: Japan.