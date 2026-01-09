Uživajte u hit predstavi "Marlene Dietrich: pet tačaka optužnice" u Narodnom pozorištu Sarajevo





Prema riječima Harisa Pašovića, autora i reditelja komada: „Marlene Dietrich je bila više od filmske zvijezde – bila je mit. Jedna veoma neobična žena, veoma posebna, koja je u svom životu uvijek pravila nekonvencionalne izbore, često rizikujući reakciju svoje okoline – bilo privatne, profesionalne ili reakciju u svojoj domovini. Ja sam napisao dramu o jednom imaginarnom suđenju Marlene Dietrich, u kojem je optužena zbog svog životnog stila; svojih neortodoksnih stavova o braku i porodici; svoje nezavisne prirode; svom erotizmu i svom učešću u američkoj vojsci tokom drugog svjetskog rata. U drami, troje mladih tužilaca, jedna žena i dva muškarca, optužuju Marlenu da nije bila dovoljno patriota, da nije bila dobra majka, da je imala izvanbračne veze, i da je izdala svoju zemlju. To su ozbiljne optužbe i oni navode primjere iz njenog života koji potkrepljuju, po njihovom mišljenju, tu optužnicu.“

Scenografiju potpisuju Lada Maglajlić i Vedad Orahovac, a dizajn kostima Irma Saje i Vanja Ciraj. Kompozitor predstave je Dino Šukalo i Studio „Modra rijeka“. Za dizajn svjetla zadužen je Branislav Milinković, a za video art Dino Hujić. Direktor fotografije je Alen Alilović, a videoprodukcija je „Source production“..