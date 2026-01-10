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DASKE KOJE ŽIVOT ZNAČE

U SARTR-u večeras drama „Za život cijeli“

Narodno pozorište večeras prikazuje mjuzikl „Sarajevo, moje drago“, a Kamerni teatar 55 predstavu ON(A)

Scena iz drame "Za život cijeli". Sartr.ba

I. P.

10.1.2026

U Sarajevskom ratnom teatru (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će upriličena drama “Za život cijeli”, prema tekstu Benjamina Hasića. Igraju: Sead Pandur, Jasenko Pašić, Adnan Kreso, Kemal Rizvanović i Dino Hamidović.

“Sarajevo, moje drago”

Na sceni Narodnog pozorišta večeras, u 19.30 sati, bit će upriličen bh. mjuzikl “Sarajevo, moje drago”. Autor teksta i muzike je Zlatan Fazlić, dirigent i aranžer Ranko Rihtman, a režiju potpisuje Dino Mustafić. U mjuziklu učestvuje velika glumačka ekipa vrhunskih domaćih pozorišnih umjetnika, te Balet i Hor opere Narodnog pozorišta u Sarajevu.

ON(A)

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu ON(A) prema motivima filma “Dankinja”. Uloge tumače: Nedim Džinović, Merjem Šiljak, Faruk Hajdarević, Emina Topolović, Deni Mešić i Enes Kozličić.

# SARTR
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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