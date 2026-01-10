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KULTURNA RAZNOLIKOST

UNESCO pokrovitelj Festivala Sarajevska zima

U odluci o pokroviteljstvu se ističe da taj festival promovira kreativnost i kulturnu raznolikost kroz umjetnost

Ibrahim Spahić: Čast nam je da smo dio misije UNESCO. Fena

FENA

10.1.2026

Generalni direktor UNESCO-a Haled Ahmed El- Enani (Khaled Ahmeda El- Enany) u pismu ministrici civilnih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednici Državne komisije za saradnju s UNESCO-om Dubravki Bošnjak potvrdio je pokroviteljstvo za 41. internacionalni Festival Sarajevo Sarajevo Winter.

U odluci o pokroviteljstvu se ističe da taj festival promovira kreativnost i kulturnu raznolikost kroz umjetnost što je i misija UNESCO-a.

Predsjednik Kulturnog foruma u BiH i direktor SWF Ibrahim Spahić je tim povodom istakao da je to 33. pokroviteljstvo UNESCO-a u kontinuitetu i da je to svojevrsno priznanje umjetnicima svijeta, publici i medijima, Sarajevu, Bosni i Hercegovini i organizatorima Festivala Sarajevo Winter.

- Čast nam je da smo dio misije UNESCO u svijetu i želim da najavim da će 41. SWF 2026. biti održan pod motom "Vještačka inteligencija - Inteligencija umjetnosti - AI-IA" - izjavio je predsjednik Kulturnog foruma u BiH i direktor SWF Ibrahim Spahić.

# UNESCO
# KULTURA
# SARAJEVO WINTER FESTIVAL
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