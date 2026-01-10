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VEJLE

Program "Sevdah na Fjordu" okupio bh. zajednicu u Danskoj

Cilj događaja bio je predstavljanje sevdaha kao važnog dijela bosanskohercegovačke kulturne baštine

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Alen Bajramovic
Piše: Alen Bajramovic

10.1.2026

Danas je u Vejleu u Danskoj održan program „Sevdah na Fjordu“ u organizaciji Asocijacije Bosna, a pod pokroviteljstvom Grada Vejle. Cilj događaja bio je predstavljanje sevdaha kao važnog dijela bosanskohercegovačke kulturne baštine.

U programu su učestvovali KUD Biser iz Kopenhagena, novoosnovani KUD Fjord Vejle te muzičar Zejd Šoto. Publika je imala priliku da kroz pjesmu i folklor upozna različite oblike sevdaha i tradicionalne muzike.

Događaj je okupio članove bosanskohercegovačke zajednice iz više dijelova Danske, kao i lokalne goste iz Vejlea. Organizatori su istakli da je "Sevdah na Fjordu" dio šireg programa kojim Asocijacija Bosna nastoji promovisati kulturu i historiju Bosne i Hercegovine u Danskoj.

# DANSKA
# ASOCIJACIJA BOSNA
# VEJLE
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