Muzej Istočne Bosne čuvar bogate prošlosti i živa kulturna scena Tuzle

Muzej u Tuzli osnovan je u novembru 1947. godine odlukom Gradskog narodnog odbora pod nazivom Muzej narodnooslobodilačke borbe. Njegov prvobitni cilj bio je prikupljanje, sistematizacija i prezentacija historijske građe vezane za period Narodnooslobodilačkog rata i revolucije od 1941. do 1945. godine. Ta institucija danas nosi naziv Muzej Istočne Bosne, a kroz desetljeća se razvila u ozbiljnu naučnu i kulturnu oazu.

Djelatnost Muzeja u početku se odnosila isključivo na područje Tuzle, a već u maju 1950. godine u ovom gradu održana je muzejska konferencija kojoj je prisustvovao i predstavnik tadašnjeg Ministarstva prosvjete. Prva izložba posvećena Narodnooslobodilačkom ratu otvorena je 1948. godine u privremenim prostorijama nekadašnjeg "Omladinskog doma".

Pet odjeljenja

Tokom godina Muzej se razvijao u složenu ustanovu sa pet stručnih odjeljenja: arheološkim, etnološkim, historijskim, prirodnjačkim i umjetničkim. Danas se u fundusu Muzeja Istočne Bosne nalazi oko 30.000 stručno obrađenih eksponata.

Realizovano je više od 150 izložbi, te provedene brojne naučne aktivnosti iz oblasti arheologije, etnologije, historije i prirodnog naslijeđa. Najugroženiji muzejski predmeti konzervirani su u specijalizovanim radionicama u Sarajevu i Beogradu.

Iako je 2025. godina bila izazovna, direktor Muzeja Istočne Bosne Ljubiša Veljković ističe da je programski bila sadržajna i raznovrsna.

- Protekla 2025. godina bila je dinamična i programski bogata, iako ne nužno i najuspješnija. Muzej je uspio realizovati niz značajnih programa, manifestacija i izložbi, čime smo odgovorili na kulturne potrebe publike Tuzlanskog kantona - istakao je Veljković.

Mjesta čuvanja baštine

Podsjeća da je godina započela nesvakidašnjom dječijom manifestacijom – Polarnim muzejom Djeda Mraza, kojom je Muzej pokazao da može biti prostor mašte, igre i zabave, posebno za najmlađe.

- Muzeji ne moraju biti isključivo mjesta čuvanja i konzervacije baštine. Oni imaju potencijal da budu svestrani i privlačni različitim generacijama. Posebnu pažnju Muzej je posvetio obilježavanju Dana nezavisnosti i Dana državnosti Bosne i Hercegovine, ali i 30. godišnjice genocida u Srebrenici. Tom prilikom organizovana je višednevna manifestacija s panel-diskusijama i svjedočenjima preživjelih. Željeli smo približiti javnosti istinu onih koji su direktno proživjeli genocid, kako bi se razvilo razumijevanje i empatija - rekao je Veljković.

U okviru programa realizovana je i gostujuća izložba "Izbjeglice" umjetnice Merime Ivković iz Mostara, a za 140 godina Rudnika "Kreka" Muzej je vlastitom produkcijom - performansom 'Husinski rudar' učestvovao na manifestaciji obilježavanja te značajne godišnjice Rudnika Kreka. Također, tokom prethodne godine Muzej je zajedno sa Zavodom za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa TK radio na značajnim arheološkim iskopavanjima u Teočaku, dok je u Brčkom gostovao sa arheološkom izložbom "Prahistorijski kameni artefakti".

Godinu je obilježilo i značajno arheološko otkriće u Teočaku, gdje su predstavljeni neolitski kameni artefakti. Direktor Muzeja Veljković uputio je apel građanima da se uzdrže od samoinicijativnih iskopavanja.

- Prošle godine imali smo značajno otkriće iz arheologije u Teočaku, imali smo predstavljanje starih kamenih artefakata iz neolita. Neprofesionalna istraživanja često dovode do trajnog uništavanja predmeta. Arheologija mora biti posao struke - upozorio je Veljković.