Knjiga "Ja sam Alen" prevedena i na Brajevo pismo

Knjiga „Ja sam Alen“, autobiografsko djelo Goraždanina Alena Muhića, mladića rođenog iz čina ratnog silovanja, prevedena je na Brajevo pismo te je tako postala dostupna i slijepim i slabovidnim osobama.

Ovo izdanje knjige realizovano je u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu, a tekst je na Brajevo pismo prilagodio Vehid Hajduković, adaptator Brajevog pisma.

- Prevod na Brajevo pismo dodatno potvrđuje poruku knjige da jednakost počinje tamo gdje prestajemo birati kome je dozvoljeno da čuje istinu jer pravo na istinu, dostojanstvo i emociju, ne smije imati prepreke. Prevod knjige na Brajevo pismo znači da inkluzija nije deklarativna vrijednost, već konkretan čin, što znači da borba za ljudska prava nema izuzetka – kazao je Muhić.