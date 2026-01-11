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AUTOBIOGRAFSKO DJELO

Knjiga "Ja sam Alen" prevedena i na Brajevo pismo

Prevod knjige znači da inkluzija nije deklarativna vrijednost, već konkretan čin, što znači da borba za ljudska prava nema izuzetka, rekao je Muhić

Knjiga "Ja sam Alen". FENA

FENA

11.1.2026

Knjiga „Ja sam Alen“, autobiografsko djelo Goraždanina Alena Muhića, mladića rođenog iz čina ratnog silovanja, prevedena je na Brajevo pismo te je tako postala dostupna i slijepim i slabovidnim osobama.

Ovo izdanje knjige realizovano je u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu, a tekst je na Brajevo pismo prilagodio Vehid Hajduković, adaptator Brajevog pisma.

- Prevod na Brajevo pismo dodatno potvrđuje poruku knjige da jednakost počinje tamo gdje prestajemo birati kome je dozvoljeno da čuje istinu jer pravo na istinu, dostojanstvo i emociju, ne smije imati prepreke. Prevod knjige na Brajevo pismo znači da inkluzija nije deklarativna vrijednost, već konkretan čin, što znači da borba za ljudska prava nema izuzetka – kazao je Muhić.

Jedna od najsnažnijih savremenih ličnih priča u Bosni i Hercegovini u protekloj godini stigla je do čitalaca širom BiH, regiona i Evrope gdje su organizirane promocije knjige, od Goražda, Sarajeva, Tuzle, Zenice, Visokog, Travnika, Mostara, Jajca i drugih gradova BiH, preko Zagreba, Beograda Podgorice do Salzburga, Beča i drugih gradova.

Autor naglašava da su te promocije bile više od književnih večeri.

- To su bili susreti ljudi, razgovori o temama o kojima se često šuti, te prostor za dijeljenje boli, snage i nade. Knjiga sama ne mijenja svijet, ali ljudi koji je čitaju to mogu. Sada se čita i dodirom knjiga koja je nastala iz tišine, govori i onima koji svijet ne čitaju očima, ali istinu osjećaju jednako duboko - ističe Muhić.

Nove promocije najavljuje uskoro u Bugojnu, Novom Travniku, Sinju (Hrvatska), Cazinu i Konjević Polju. Knjiga potom putuje prema Danskoj na čiji je jezik prevedena, a onda i u Sjedinjene Američke Države, a u toku je prevod knjige na engleski, perzijski, turski i italijanski jezik.

# KNJIGA
# BRAJEVO PISMO
# ALEN MUHIĆ
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