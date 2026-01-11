Knjiga "Ja sam Alen" prevedena i na Brajevo pismo

Knjiga „Ja sam Alen“, autobiografsko djelo Goraždanina Alena Muhića, mladića rođenog iz čina ratnog silovanja, prevedena je na Brajevo pismo te je tako postala dostupna i slijepim i slabovidnim osobama.
Ovo izdanje knjige realizovano je u Centru za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu u Sarajevu, a tekst je na Brajevo pismo prilagodio Vehid Hajduković, adaptator Brajevog pisma.
- Prevod na Brajevo pismo dodatno potvrđuje poruku knjige da jednakost počinje tamo gdje prestajemo birati kome je dozvoljeno da čuje istinu jer pravo na istinu, dostojanstvo i emociju, ne smije imati prepreke. Prevod knjige na Brajevo pismo znači da inkluzija nije deklarativna vrijednost, već konkretan čin, što znači da borba za ljudska prava nema izuzetka – kazao je Muhić.
Jedna od najsnažnijih savremenih ličnih priča u Bosni i Hercegovini u protekloj godini stigla je do čitalaca širom BiH, regiona i Evrope gdje su organizirane promocije knjige, od Goražda, Sarajeva, Tuzle, Zenice, Visokog, Travnika, Mostara, Jajca i drugih gradova BiH, preko Zagreba, Beograda Podgorice do Salzburga, Beča i drugih gradova.
Autor naglašava da su te promocije bile više od književnih večeri.
- To su bili susreti ljudi, razgovori o temama o kojima se često šuti, te prostor za dijeljenje boli, snage i nade. Knjiga sama ne mijenja svijet, ali ljudi koji je čitaju to mogu. Sada se čita i dodirom knjiga koja je nastala iz tišine, govori i onima koji svijet ne čitaju očima, ali istinu osjećaju jednako duboko - ističe Muhić.
Nove promocije najavljuje uskoro u Bugojnu, Novom Travniku, Sinju (Hrvatska), Cazinu i Konjević Polju. Knjiga potom putuje prema Danskoj na čiji je jezik prevedena, a onda i u Sjedinjene Američke Države, a u toku je prevod knjige na engleski, perzijski, turski i italijanski jezik.