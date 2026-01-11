Iva Prgić i njen put ka profesionalnoj sceni kroz mjuzikl "Sarajevo, moje drago": Prvi veliki korak, pravi biser u iskustvu

Mjuzikl „Sarajevo, moje drago“ nije samo još jedna pozorišna produkcija; to je priča ispunjena emocijama, identitetom i istinskom ljubavlju prema gradu i kulturi. I upravo u ovom projektu mlada glumica Iva Prgić pronalazi svoj prvi veliki susret s profesionalnim angažmanima, pokazujući da za istinsku strast i talent granice ne postoje.

Iva Prgić je umjetnica na pragu karijere, studentica završne godine, koja tek otkriva širinu i dubinu pozorišne scene. Ipak, iako je na početku svog puta, njena posvećenost, radoznalost i sposobnost da upija iskustva starijih kolega već čine od nje izvođača koji zrači profesionalnošću i toplinom.

Dvije perspektive

Za mlade, ambiciozne umjetnike poput nje, izazov je pronaći svoj glas u svijetu koji često mjeri brzinu uspjeha i popularnost. Mlada umjetnica ne skriva svoje emocije – inspirira je vjerovanje da gluma i muzika mogu mijenjati svijet i činiti ga boljim, a istovremeno osjeća strah pred neizvjesnošću. Upravo ta iskrenost i otvorenost prema učenju i rastu čini je izvođačem kojeg vrijedi pratiti.

U razgovoru za naš list, Prgić otkriva kako je biti dio velikog projekta koji odiše energijom, kako je rad u kolektivu oblikovao njen umjetnički i ljudski karakter, te kako mladim umjetnicima danas autentičnost i strast postaju najvrednije oružje u svijetu brzih trendova i očekivanja.

„Sarajevo, moje drago“ je mjuzikl snažne emocije i identiteta. Šta Vama lično znači igrati u tako velikom projektu?

- Ja zapravo jako dugo vremena nisam bila svjesna veličine ovog projekta. Bila sam svjesna cijenjenih imena koja stoje navedena u autorskom timu, međutim, tek kada sam prvi put u cjelini pogledala predstavu, shvatila sam koji biser imam u iskustvu. S obzirom da imamo dvije podjele koje igraju predstavu, imala sam tu čast da iz perspektive gledaoca doživim ovu predstavu i da doživim ono što publika doživljava dok ju gleda. I mislim da je stvarno magično. Ja sam maksimalno zahvalna i sretna što sam dio ovog projekta koji prosto ima „dušu“.

Pristup starijih

Kako izgleda proces stvaranja mjuzikla iz ugla mlade izvođačice – šta Vas je najviše oblikovalo kroz rad na ovoj predstavi?

- Rad na ovoj predstavi je moj prvi susret sa profesionalnim radom u pozorištu, tako da sam upijala maksimalno od svake osobe koju sam susrela u procesu. Trudila sam se da gledam i učim od starijih kolega, kako oni pristupaju radu ove vrste, kako se suočavaju sa izazovima. Nisam posmatrala samo glumce, već i producente, dramaturga, plesače i nekako sam htjela da zaista vidim svaku osobu koja je radila na ovom projektu. Trudila sam da primjenjujem sve ono što nas se uči na akademiji, ne samo glumačke stvari nego i one ljudske. Da se zahvalim svakom ko mi je pomogao u napretku bilo kakve vrste i da budem što bolji kolega.

Na početku ste umjetničkog puta – šta Vas danas najviše pokreće u glumi i muzici, a šta Vas možda i najviše plaši?

- Da, moj umjetnički put tek počinje. Ubrzo završavam završnu godinu studija i koliko god sam sretna što najbolje stvari tek dolaze, pomalo me i zastrašuje to što ne znam što me zapravo čeka u profesionalnom svijetu. Ono što me najviše pokreće u glumi i muzici je to što zaista vjerujem u to da ove vrste izvedbenih umjetnosti mijenjaju svijet i čine ga boljim mjestom.

Koliko je važno ostati autentičan u vremenu brzih uspjeha i očekivanja, posebno za mlade umjetnike?

- Iako mislim da nemam još dovoljno iskustva da bih odgovorila na ovakvo pitanje, slažem se da je autentičnost jako važna i da se treba njegovati. Samo autentičnošću možemo dati svoj otisak u svijetu. Pratimo li tuđe šablone samo zadovoljavamo sistem koji postaje pomalo dosadan.

O mjuziklu

“Sarajevo, moje drago” je bh. mjuzikl u produkciji Narodnog pozorišta Sarajevo. Autor teksta i muzike je Zlatan Fazlić, dirigent i aranžer Ranko Rihtman, a režiju potpisuje Dino Mustafić. Ovaj originalni mjuzikl donosi potpuno nove muzičke numere stvorene posebno za ovu scensku priču. U predstavi učestvuju vrhunski domaći glumci, kao i Balet i Hor opere Narodnog pozorišta Sarajevo. Izvedbe su zakazane za subotu, 10. januara, te 30. i 31. januara 2026. godine, s početkom u 19.30 sati.