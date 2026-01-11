Adis Žiga o knjizi "Prazan omot od čokolade" za "Avaz": Iz Žepe nosim sjećanja, a iz života snagu da govorim istinu

Iz ratom opkoljene Žepe do savremenog američkog juga, put Adis Žiga ispisan je iskustvima koja nadilaze ličnu priču i postaju univerzalno svjedočanstvo o djetinjstvu prekinutom ratom, gubitku, ali i snazi preživljavanja. Rođen 1983. godine, Žiga je odrastao u enklavi Žepa u najtežim godinama agresije na Bosnu i Hercegovinu, gdje su svakodnevica bili strah, neizvjesnost i borba za goli opstanak. Upravo ta iskustva, zajedno s kasnijim izbjegličkim putem i životom u Sjedinjenim Američkim Državama, oblikovala su njegovu životnu i autorsku perspektivu.

Danas, kao bosansko-američki pisac koji živi u Charlotteu, Sjeverna Karolina, Žiga se kroz memoarsku knjigu “The Empty Chocolate Wrapper: Bosnian War Genocide from the Eyes of Innocence” vraća u godine djetinjstva, nudeći potresan, ali i duboko ljudski pogled na rat viđen očima djeteta.

U razgovoru za „Dnevni avaz“, Adis Žiga govori o odrastanju u Žepi, prvim atletskim koracima i sportu kao spasu, o emigraciji i životu u SAD, ali i o motivima koji su ga naveli da lična sjećanja pretoči u knjigu.

Svjedočanstva koja žive

“Prazan omot od čokolade”, zašto baš taj naziv i šta nam knjiga otkriva?

- “Prazni omot od čokolade” govori o ljudskoj otpornosti i utjecaju rata na djecu, ali prije svega temelji se na mom ličnom iskustvu iz perioda kada je Žepa bila potpuno odsječena od ostatka svijeta. Ne otkrivajući previše, knjiga pruža intiman uvid u preživljavanje, gubitak i tihu snagu koja nas je nosila kroz te dane.

Svjedočanstvo iz opkoljene Žepe – zašto baš to i zašto baš sada?

- Postoji citat koji kaže: „Ako ne poznajemo svoju historiju, osuđeni smo da je ponavljamo.“ Previše puta kroz bosansku historiju zaboravljali smo iste obrasce koji su se ponovo pojavili tokom posljednjeg rata. I ipak, svaki put smo opstali. Izdržali smo, preživjeli i izašli jači, nikada kao žrtve, jer da jesmo, danas se ne bismo i dalje borili i težili naprijed. Zašto baš sada, pitate se. Zato što mi je trebalo mnogo hrabrosti da konačno sjednem i svoje iskustvo pretočim na papir. Kada sam počeo pisati, nisam ni slutio koliko će ova knjiga postati relevantna u svjetlu onoga što se danas dešava u svijetu. Ali, kao što kažu, sve se dešava s razlogom, i zahvalan sam što “Prazan omot od čokolade” postoji danas, u trenutku kada je njena poruka važnija nego ikada.

Kako je pamtite i kakva su osjećanja bila kada ste otišli prvi put u Žepu nakon svega?

- Kao što sam ranije spomenuo, Žepa je bila miran, prekrasan i samodovoljan mali grad okružen mnogim manjim selima, i tako je ja pokušavam pamtiti. Ali dio razloga zbog kojeg sam odlučio napisati knjigu je taj što mi se neki prizori iz rata stalno vraćaju u misli, i pisanje je postalo način da ih obradim. Prvi put sam se vratio u Žepu nakon rata 2007. godine, i bilo je izuzetno emotivno vidjeti kako priroda polako preuzima ono što je ostalo nakon što su kuće i ulice uništene. U isto vrijeme, bilo je ohrabrujuće vidjeti da se neki ljudi vratili i da su neke kuće obnovljene, uključujući kuću moje nene po majci.

Naučiti iscijeliti

Kako je bilo prolaziti kroz sve opet? Evocirati sjećanja na djetinjstvo?

- Dio moje sumnje u početku pisanja knjige bio je taj što sam znao da ću, kako bih je napisao, morati ponovo proživjeti neka od tih starih, bolnih sjećanja. Prije nekoliko godina, dok sam sjedio u svom uredu, imao sam trenutak kada sam odlučio podići telefon i nazvati svoju izdavačicu. Podijelio sam s njom ono što sam već neko vrijeme želio napisati, a nakon što je čula o čemu želim pisati, rekla mi je da to apsolutno moram učiniti. Dijelim ovo da kažem da nam ponekad treba samo mali podsticaj. Također sam shvatio da će ponovno proživljavanje tih starih sjećanja imati stvarne koristi: naučiti kako procesuirati i iscijeliti, steći novu perspektivu, osloboditi emocije i, što je najvažnije, učiti i rasti — sve to može potencijalno pomoći nekome drugome u budućnosti. Zamislite, to podsjećanje se dešavalo svaki put kada sam morao ponovo čitati i uređivati tekst. Vidite, da bi nešto novo došlo na svijet, kako kažu, potrebno je proći kroz bol. Kao u prirodi: prije nego što leptir izađe iz svog kokona, mora ga probiti. To je bolan proces, ali gradi snagu u njegovim krilima, tako da, kada se kokon otvori, leptir je spreman da se sam održi i poleti.

Sjećanje na djetinjstvo

Kakvo je Vaše sjećanje na Žepu?

- Kada pomislim na Žepu, pomislim na mjesto okruženo prekrasnim zelenilom, svježim zrakom i toplim ljudima. Mislim na bliske porodice, vrijedne muškarce i žene koji su bili ponosni i samostalni. Mislim na slobodu koju smo imali kao djeca, igrajući se po šumama, bezbrižni i često gubeći pojam o vremenu. Mnogo puta odbijam da Žepu pamtim po njenim posljednjim danima, kada su neprijateljski vojnici okruživali civile, a sela gorjela u daljini. Umjesto toga, biram da se držim lijepih uspomena. Trudim se da čuvam te trenutke, jer to je Žepa koja živi u meni.