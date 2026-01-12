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DOMAĆE DRAMSKO OSTVARENJE

Dramska predstava "Na slovo F" 13. januara na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Beznađe. Izgubljenost. Potraga za smislom. Vjera u ljubav. Čežnja za srećom. Ovo su samo neke od tema predstave, ističe Milošević

Dramska predstava "Na slovo F". FENA

FENA

12.1.2026

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo 13. januara će biti izvedena dramska predstava "Na slovo F“ autorice Lejle Kalamujić, u režiji Ive Milošević.

Ovim naslovom Narodno pozorište Sarajevo zaokružilo je niz domaćih dramskih ostvarenja koja su tokom prethodne sezone praizvedbeno predstavljena publici, potvrđujući kontinuitet posvećenosti savremenom teatarskom izrazu i afirmaciji domaćih autora, saopćeno je iz te teatarske kuće.

U predstavi igraju: Helena Vuković, Haris Bidžan, Vedran Đekić, Ejla Bavčić Tarakčija, Mak Čengić, Sanela Krsmanović, Slaven Vidak, Dino Bajrović, Nerman Mahmutović, Alisa Čajić, Irfan Ribić, Faruk Hajdarević i Belma Salkunić Bektešević.

- Beznađe. Izgubljenost. Potraga za smislom. Vjera u ljubav. Čežnja za srećom. Ovo su samo neke od tema o kojima nastojimo da progovorimo kroz predstavu. Nadam se da ćemo uspjeti da ukažemo na neprikosnoveni značaj ljubavi, dobrote i razumijevanja za drugog, kao i na zlo koje proističe iz predrasuda i okrutnosti - izjavila je rediteljica Iva Milošević.

Dramaturginja je Vedrana Božinović, scenograf Gorčin Stojanović, dok dizajn kostima potpisuje Lejla Hodžić. Kompozitor je Vladimir Pejaković, a saradnica za scenski pokret Amila Terzimehić.

Predstava počinje u 19.30 sati, a ulaznice se mogu kupiti online, putem zvanične web stranice Narodnog pozorišta Sarajevo i platforme www.karter.ba.

# PREDSTAVA
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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