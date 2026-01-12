Dramska predstava "Na slovo F" 13. januara na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo 13. januara će biti izvedena dramska predstava "Na slovo F“ autorice Lejle Kalamujić, u režiji Ive Milošević.

Ovim naslovom Narodno pozorište Sarajevo zaokružilo je niz domaćih dramskih ostvarenja koja su tokom prethodne sezone praizvedbeno predstavljena publici, potvrđujući kontinuitet posvećenosti savremenom teatarskom izrazu i afirmaciji domaćih autora, saopćeno je iz te teatarske kuće.

U predstavi igraju: Helena Vuković, Haris Bidžan, Vedran Đekić, Ejla Bavčić Tarakčija, Mak Čengić, Sanela Krsmanović, Slaven Vidak, Dino Bajrović, Nerman Mahmutović, Alisa Čajić, Irfan Ribić, Faruk Hajdarević i Belma Salkunić Bektešević.

- Beznađe. Izgubljenost. Potraga za smislom. Vjera u ljubav. Čežnja za srećom. Ovo su samo neke od tema o kojima nastojimo da progovorimo kroz predstavu. Nadam se da ćemo uspjeti da ukažemo na neprikosnoveni značaj ljubavi, dobrote i razumijevanja za drugog, kao i na zlo koje proističe iz predrasuda i okrutnosti - izjavila je rediteljica Iva Milošević.