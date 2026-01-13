U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras drama „Na slovo F”

U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras, u 19.30 sati, bit će upriličena drama “Na slovo F” autorice Lejle Kalamujić.

Rediteljica je Iva Milošević, dramaturginja Vedrana Božinović, a uloge tumače: Helena Vuković, Haris Bidžan, Vedran Đekić, Ejla Bavčić-Tarakčija, Mak Čengić, Sanela Krsmanović, Slaven Vidak, Dino Bajrović, Nerman Mahmutović, Irfan Ribić, Elma Fetić, Faruk Hajdarević, Belma Salkunić i Alisa Čajić.

“Otac”

Kamerni teatar 55 večeras, u 20.00 sati, prikazuje predstavu “Otac” Floriana Celera (Zeller), koja je dio trilogije “Sin”, “Majka”, “Otac”.

Režiju potpisuje Dino Mustafić, a igraju: Vladimir Jurc, Maja Izetbegović, Dina Mušanović, Amar Selimović, Boris Ler i Nadine Mičić.

“Njih više nema”

Na sceni Sarajevskog ratnog teatra (SARTR) večeras, u 20.00 sati, bit će prikazana drama “Njih više nema” Doruntina Baša (Bash).

Reditelj je Andrej Nosov, a glume: Mirjana Karanović, Svetozar Cvetković, Alban Ukaj, Maja Salkić, Davor Sabo, Kemal Rizvanović, Sanin Milavić, Matea Mavrak, Hana Zrno, Faruk Hajdarević, Alen Konjicija, Natalia Dmitrieva i Dino Hamidović.