Nusmir Muharemović između pozorišta i filma: Bez publike nijedan rezultat nema pravi smisao

Više od dvije decenije komedija „Državni lopov“ ne prestaje puniti pozorišne sale i nasmijavati publiku širom Evrope. Predstava koja je od studentskog projekta prerasla u jedan od najdugovječnijih teatarskih naslova na ovim prostorima i ove sedmice nastavlja svoj međunarodni put gostovanjima u Nizozemskoj i Švicarskoj. Tim povodom razgovarali smo s Nusmirom Muharemovićem, glumcem Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i jednim od ključnih nosilaca ove kultne komedije, o tajni njenog trajanja, ali i o uspjesima na filmu i novim projektima koji ga očekuju.
Tajna uspjeha
Premijera predstave bila je u avgustu 2005. godine, a kako ističe Muharemović, tada nisu mogli ni naslutiti njen dugovječni uspjeh.
- Iskreno, tada smo kao studenti mislili da ćemo je odigrati pet do deset puta i da će nakon toga ostati samo lijepa uspomena. Međutim, iz igranja u igranje predstava je rasla, godine su prolazile, a mi smo je i dalje igrali. Interesovanje publike bilo je ogromno, počeli su nas pozivati iz drugih gradova, a potom i iz drugih država, i taj put zapravo nikada nije stao. Tajna uspjeha, prije svega, leži u tome što je ova predstava rađena s mnogo ljubavi – rekao je Muharemović dodavši kako su dramski predložak Fadila Hadžića dodatno aktualizirali, prilagođavajući ga savremenom trenutku:
- Predstava je živi materijal i ona iz godine u godinu sazrijeva i raste zajedno s vremenom i publikom. Tematski i idejno izuzetno je prepoznatljiva našim ljudima, publika se, gledajući predstavu, smije likovima i situacijama, ali se svjesno ili nesvjesno smije i sama sebi, kao i sistemu u kojem živimo.
Glumac posebno ističe satiričnu formu koju su uspjeli zadržati kroz godine.
- Posebno sam ponosan na činjenicu da u predstavi nikoga ne prozivamo direktno, a da se ipak mnogi mogu prepoznati i iskreno se nadam da ćemo je igrati dok god nas bude nosila energija i publika bude željela da je gleda – naglasio je Muharemović.
Snaga i dokaz
Nova gostovanja, kako kaže, uvijek nose posebnu emociju.
- Igramo pred publikom koja živi van Bosne i Hercegovine, ali sa sobom nosi jezik, mentalitet i sjećanja na prostor iz kojeg dolazi. Ta igranja nisu samo predstave, ona postaju susreti, nostalgija i podsjećanje na zajednički identitet. Pozorište u tim trenucima postaje prostor u kojem se oni na dva sata vraćaju „kući“ – rekao je.
Osim pozorišnog uspjeha, Muharemović je tokom 2025. godine zabilježio i veliki filmski uspjeh ulogom u filmu „Testament“, koji je oborio rekorde bh. kinematografije.
- Prije svega, raduje me činjenica da je publika prepoznala film jer bez publike nijedan rezultat nema pravi smisao. Rekordi koje je „Testament“ ostvario govore o tome da domaći film ima snagu. Bila je to prilika da kroz jedan naizgled jednostavan i pitak filmski izraz govorimo o važnim stvarima, o prijateljstvu, porodici, naslijeđu, ali i o vremenu i ljudima koji su oblikovali naše živote – ispričao je glumac te dodao:
- Film je potvrdio da iskrene priče, rađene s ljubavlju i bez kalkulacije, mogu pronaći put do velikog broja ljudi. Taj uspjeh doživljavam kao zajednički dokaz da bh. kinematografija ima šta da kaže i danas.
Intenzivan period
Za kraj, bh. glumac otkriva i planove za naredni period. Publika ga trenutno može gledati kroz repertoar matične kuće u Zenici, a najavljuje i nova gostovanja „Državnog lopova“ u Njemačkoj, Hrvatskoj i Austriji, kao i turneju po Bosni i Hercegovini.
- U planu je rad na novoj predstavi u produkciji Studio Teatra, u saradnji sa kolegom Zlatanom Školjićem, čemu se posebno radujem. Pored toga, od polovine februara počinje snimanje nove humoristične serije „Razvodi i razlozi“, gdje me očekuje intenzivan dvomjesečni period snimanja – poručio je Nusmir Muharemović.