Nusmir Muharemović između pozorišta i filma: Bez publike nijedan rezultat nema pravi smisao

Više od dvije decenije komedija „Državni lopov“ ne prestaje puniti pozorišne sale i nasmijavati publiku širom Evrope. Predstava koja je od studentskog projekta prerasla u jedan od najdugovječnijih teatarskih naslova na ovim prostorima i ove sedmice nastavlja svoj međunarodni put gostovanjima u Nizozemskoj i Švicarskoj. Tim povodom razgovarali smo s Nusmirom Muharemovićem, glumcem Bosanskog narodnog pozorišta Zenica i jednim od ključnih nosilaca ove kultne komedije, o tajni njenog trajanja, ali i o uspjesima na filmu i novim projektima koji ga očekuju.

Tajna uspjeha

Premijera predstave bila je u avgustu 2005. godine, a kako ističe Muharemović, tada nisu mogli ni naslutiti njen dugovječni uspjeh.

- Iskreno, tada smo kao studenti mislili da ćemo je odigrati pet do deset puta i da će nakon toga ostati samo lijepa uspomena. Međutim, iz igranja u igranje predstava je rasla, godine su prolazile, a mi smo je i dalje igrali. Interesovanje publike bilo je ogromno, počeli su nas pozivati iz drugih gradova, a potom i iz drugih država, i taj put zapravo nikada nije stao. Tajna uspjeha, prije svega, leži u tome što je ova predstava rađena s mnogo ljubavi – rekao je Muharemović dodavši kako su dramski predložak Fadila Hadžića dodatno aktualizirali, prilagođavajući ga savremenom trenutku:

- Predstava je živi materijal i ona iz godine u godinu sazrijeva i raste zajedno s vremenom i publikom. Tematski i idejno izuzetno je prepoznatljiva našim ljudima, publika se, gledajući predstavu, smije likovima i situacijama, ali se svjesno ili nesvjesno smije i sama sebi, kao i sistemu u kojem živimo.

Glumac posebno ističe satiričnu formu koju su uspjeli zadržati kroz godine.