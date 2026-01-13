Vedrana Rudan o borbi s bolešću: Izgledam poput kostura, odgađanje smrti je najveća kazna

Hrvatska spisateljica Vedrana Rudan, koja se bori s teškom bolesti, u najnovijoj objavi na svom blogu pod nazivom "Sestre" osvrnula se na dosadašnje iskustvo liječenja. Ona je posebno ukazala na neravnopravan tretman medicinskih uposlenika.

- Jučer sam po ko zna koji put ušla u bolnicu. Jedva sam napravila tri koraka koja su maraton za ovakve poput mene, i onda sam se srušila u stolicu. Uz mene se stvorila njegovateljica s kolicima i odvukla me do kreveta. Kosti su mi osute metastazama, svaka je u meni vrištala na svoj način. Zazivala sam smrt kao što to inače radim već godinu i po. Uzalud. Svaki doktor s kojim razgovaram ima svoj recept kako maknuti bol. Ubijači boli ili ne djeluju, ili slabo djeluju jer bolesnici od karcinoma imaju i mnoge druge bolesti. Nezamisliv je užas umirati od raka. Liječenje je uglavnom skupo i za neke od nas besmisleno, kvaliteta života ne postoji, a odgađanje smrti je najveća kazna - navela je Rudan.

Govoreći o brojnim bolesnicima s kojima se susreće, Rudan je na svom blogu napisala da izgledaju jezivo.

- Izgledamo jezivo. U nas ubacuju kemo i ostale otrove, ali lica sestara kojima smo okruženi, nisu naše ogledalo. Smiješe nam se kao da smo lijepi, drže posudu za povraćanje, mijenjaju nam pelene, istresaju naša govna u školjku dok se nama diže želudac jer ne možemo podnijeti vlastiti smrad. Izgledam poput kostura prekrivena kožom. Najdraži me preklinju da nešto pojedem, a meni se sve gadi - poručila je.

Rudan je također govorila i o spremačicama i medicinskim sestrama, ističući koliko su stalno prisutne u bolnici.

- Mnoge se usput i školuju i brinu o porodici. Kako, pitam ih. Kažu da ne spavaju. Pitam ih zašto ne pobjegnu, jer se sestre traže na sve strane. One tvrde da samo tu mogu dati sve od sebe, samo tu mogu pomoći onima kojima zaista treba. Iskreno, ne razumijem ih. Ne znam za koje bih pare da sam zdrava, izdržala na ovom odjelu jednu smjenu. U razvijenom svijetu sestra brine o pet onkoloških bolesnika. Kod nas sestra ne broji svoje pacijente - tvrdi Rudan.

Podsjećamo, Rudan je sredinom prošle godine otkrila da boluje od agresivnog raka žučnih kanala.