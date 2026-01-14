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U SARTR-u večeras drama „Njih više nema“

Narodno pozorište Sarajevo prikazuje balet “Snjeguljica i sedam patuljaka” , a Kamerni teatar 55 dramu “Ljubavnice”

Scena iz drame „Njih više nema“. Sartr.ba

I. P.

14.1.2026

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Njih više nema” autora Doruntina Baša (Bash). 

Reditelj je Andrej Nosov, a glume: Mirjana Karanović, Svetozar Cvetković, Alban Ukaj, Maja Salkić, Davor Sabo, Kemal Rizvanović, Sanin Milavić, Matea Mavrak, Hana Zrno, Faruk Hajdarević, Alen Konjicija, Natalia Dmitrieva i Dino Hamidović.

“Snjeguljica i sedam patuljaka”

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo, večeras u 19.30, bit će upriličena baletna predstava “Snjeguljica i sedam patuljaka” kompozitora: Šostakovića (Shostakovich), Pavlovskog (Pavlovsky), Delibea (Delibes) i Masenea (Massenet). 

Koreografkinja je Amalia Mindrutiu, scenograf Josip Lovrenović, kostimografkinja Vanja Ciraj Džudža, a igraju članovi Ansambla Baleta NPS-a.

“Ljubavnice”

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je drama “Ljubavnice”, prema romanu Elfriede Jelinek, dobitnice Nobelove nagrade za književnost. 

Režiju potpisuje Jovana Tomić, a uloge tumače: Boris Ler, Dina Mušanović, Enes Kozličić, Anja Kraljević i Nadine Mičić.

# DRAMA
# SARTR
# BALET
# KULTURA
# KAMERNI TEATAR 55
# NARODNO POZORIŠTE SARAJEVO
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