U Narodnom pozorištu Sarajevo večeras baletna bajka „Snjeguljica i sedam patuljaka“

Na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo večeras, u 19.30, bit će upriličena baletna bajka “Snjeguljica i sedam patuljaka” kompozitora: Šostakovića (Shostakovich), Pavlovskog (Pavlovsky), Delibea (Delibes) i Masenea (Massenet).

Koreografkinja je Amalia Mindrutiu, scenograf Josip Lovrenović, kostimografkinja Vanja Ciraj Džudža, a igraju članovi Ansambla Baleta NPS-a.

“Njih više nema”

Sarajevski ratni teatar (SARTR) večeras, u 20.00 sati, prikazuje dramu “Njih više nema” autora Doruntina Baša (Bash).

Reditelj je Andrej Nosov, a glume: Mirjana Karanović, Svetozar Cvetković, Alban Ukaj, Maja Salkić, Davor Sabo, Kemal Rizvanović, Sanin Milavić, Matea Mavrak, Hana Zrno, Faruk Hajdarević, Alen Konjicija, Natalia Dmitrieva i Dino Hamidović.

“Mirna Bosna”

U Kamernom teatru 55 večeras, u 20.00 sati, na repertoaru je komedija “Mirna Bosna”.

Režiju potpisuje Saša Peševski, a uloge tumače: Feđa Štukan, Gordana Boban, Vanesa Glođo i Davor Golubović.