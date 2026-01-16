Druga sezona KONT Masterclass serijala počela predavanjem Pulitzerovca Damira Šagolja

Druga sezona KONT Masterclass serijala, jedinstvene regionalne inicijative posvećene afirmaciji kredibilnog znanja i kvalitetnog javnog diskursa, počela je danas prvom epizodom koja donosi masterclass predavanje Damira Šagolja, jednog od najuglednijih svjetskih ratnih fotoreportera. Nova sezona prikazivat će se do kraja marta ove godine na digitalnoj platformi www.kont.ba, a pored snimljenih masterclass predavanja, sezona obuhvata i poseban program KONT Talks, razgovore uživo s istaknutim autorima i misliocima iz regije i svijeta. KONT i u svojoj drugoj sezoni ostaje besplatan i dostupan širokoj publici, s ciljem da kompleksne teme savremenog društva učini razumljivim, kontekstualiziranim i relevantnim.

Pokrenut kao odgovor na dominaciju brzih, površnih i algoritamski favoriziranih sadržaja, KONT se profilirao kao prva regionalna Masterclass platforma koja znanje vraća u fokus javnog prostora. Nakon uspješne prve sezone, obilježene raznovrsnim temama i snažnim autorskim glasovima, druga sezona dodatno širi formate i perspektive. Pored Damira Šagolja, predavači u drugoj sezoni bit će i Aleksandar Stanković, Ida Fazlić te kolektiv koji stoji iza poznatog satiričnog portala njuz.net. Istovremeno, gosti novog formata KONT Talks bit će američko-kanadski historičar specijaliziran za historiju Balkana, Max Bergholz te univerzitetska profesorica i jedna od najistaknutijih javnih intelektualki u regiji, Dubravka Stojanović.

Iz Fondacije Ekipa, koja stoji iza projekta, poručuju da je druga sezona logičan nastavak ideje s kojom je KONT i pokrenut: stvaranja prostora u kojem znanje, iskustvo i argument imaju prednost nad površnošću i senzacionalizmom. „KONT je nastao iz potrebe da se složene i važne teme vrate u fokus javnosti, bez pojednostavljivanja i banalizacije. Druga sezona dodatno potvrđuje našu namjeru da publici ponudimo sadržaje koji potiču kritičko razmišljanje i dijalog“, naveli su iz Fondacije Ekipa.

Drugu sezonu KONT Masterclass serijala otvorilo je predavanje Damira Šagolja naziva “Through the Looking Glass“. Dobitnik Pulitzerove nagrade i jedan od najuglednijih svjetskih ratnih fotoreportera, u ovom masterclassu problematizira samu srž dokumentarne fotografije i fotožurnalizma, polazeći od pitanja kako lična iskustva, traume i „ožiljci“ autora oblikuju način na koji bilježi stvarnost. Kroz vlastiti višedecenijski rad na najtežim svjetskim ratištima i kriznim područjima, od Bliskog istoka do Azije, Šagolj ruši mit o fotografu kao neutralnom promatraču, otvarajući etička pitanja odgovornosti, konteksta i povjerenja u savremenom vizuelnom pripovijedanju. Šagolj je, pored Pulitzerove nagrade, višestruko nagrađivan od strane World Press Photoa, POYi-ja i drugih relevantnih institucija, magistrirao je fotožurnalizam u Londonu, vanredni je profesor na Akademiji scenskih umjetnosti u Sarajevu i umjetnički direktor WARM Festivala.

Fondacija Ekipa iz Sarajeva neprofitna je organizacija posvećena razvoju edukativnih, kulturnih i društveno angažiranih projekata koji doprinose jačanju kritičkog mišljenja i kulture dijaloga. Kroz KONT Masterclass serijal, Fondacija Ekipa nastoji dati prostor stručnjacima i temama koje rijetko nalaze svoje mjesto u dominantnom medijskom narativu, vjerujući da je dostupno, kvalitetno znanje jedan od ključnih preduslova za razvoj zdravog i informisanog društva.